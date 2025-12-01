Obavijesti

PET VATROGASNIH VOZILA NA TERENU

VIDEO Buktinja u Maksimiru: Zapalila se kuća, širi se crni dim

Piše Marta Divjak,
Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Prema informacijama JVP-a Zagreb, jedan čovjek je uspio samostalno napustiti objekt. Gase i izvana da se požar ne proširi da drugi objekt

Izbio je požar kuće u Maksimiru u ponedjeljak prije podne.

Foto: Čitatelj 24sata

Čitateljica nam je poslala snimke i fotografije na kojima se vidi plamen i velika količina dima koji izlaze iz krova.

Požar na kući u Zagrebu 00:53
Požar na kući u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Vatrogasci su brzo stigli i krenuli gasiti požar. Mislim da nema ozlijeđenih, ali hitna je ispred kuće - govori nam čitateljica.

Prema informacijama JVP-a Zagreb, jedan čovjek je uspio samostalno napustiti objekt. Na intervenciji sudjeluju pet vatrogasnih vozila. 

- Požar je izbio u kući 10 puta 10, radi se o dvojnom objektu. Po dolasku smo proveli gašenje unutarnjom navalom i pretražili smo prostor. Gasimo i izvana da se požar ne proširi da drugi objekt - rekli su nam iz JVP-a. 

