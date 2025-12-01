VIDEO Buktinja u Maksimiru: Zapalila se kuća, širi se crni dim

Izbio je požar kuće u Maksimiru u ponedjeljak prije podne.

Čitateljica nam je poslala snimke i fotografije na kojima se vidi plamen i velika količina dima koji izlaze iz krova.

- Vatrogasci su brzo stigli i krenuli gasiti požar. Mislim da nema ozlijeđenih, ali hitna je ispred kuće - govori nam čitateljica.

Prema informacijama JVP-a Zagreb, jedan čovjek je uspio samostalno napustiti objekt. Na intervenciji sudjeluju pet vatrogasnih vozila.

- Požar je izbio u kući 10 puta 10, radi se o dvojnom objektu. Po dolasku smo proveli gašenje unutarnjom navalom i pretražili smo prostor. Gasimo i izvana da se požar ne proširi da drugi objekt - rekli su nam iz JVP-a.