PAO MLADI SLOVENAC

FOTO Ovo sigurno nije Djedica poslao! Kod Umaga su našli drogu u božićnim poklonima!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ovo sigurno nije Djedica poslao! Kod Umaga su našli drogu u božićnim poklonima!
2
Foto: PU istarska

Mladog Slovenca i prijatelja policija je rutinski zaustavila te osjetila intenzivan miris marihuane. Pretragom vozila pronašli su zapakiranu drogu

Umaška policija je rutinski zaustavila automobil slovenskih tablica te su su osjetili intenzivan miris marihuane. Pretragom automobila pronađeno je 11 kilograma marihuane zapakirane u dva u pakete koji su naizgled izgledali kao poklon.

Foto: PU istarska

Provodeći pojačani nadzor i kompenzacijske mjere, policijski službenici su na naplatnim kućicama autoceste A9 nedaleko Umaga zaustavili i kontrolirali automobil, slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnji slovenski državljanin, dok se u svojstvu putnika u automobilu nalazio 22-godišnji slovenski državljanin - priopćili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je drogu posjedovao vozač automobila 20-godišnji slovenski državljanin i da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji. U automobilu se nalazio i 22-godišnji slovenski državljanin, putnik, kod kojeg je pronađeno 4,6 grama marihuane za vlastite potrebe.

Foto: PU istarska

Osumnjičeni vozač priveden je 30. studenoga u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Putnik je prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

