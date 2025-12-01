Mladog Slovenca i prijatelja policija je rutinski zaustavila te osjetila intenzivan miris marihuane. Pretragom vozila pronašli su zapakiranu drogu
FOTO Ovo sigurno nije Djedica poslao! Kod Umaga su našli drogu u božićnim poklonima!
Umaška policija je rutinski zaustavila automobil slovenskih tablica te su su osjetili intenzivan miris marihuane. Pretragom automobila pronađeno je 11 kilograma marihuane zapakirane u dva u pakete koji su naizgled izgledali kao poklon.
- Provodeći pojačani nadzor i kompenzacijske mjere, policijski službenici su na naplatnim kućicama autoceste A9 nedaleko Umaga zaustavili i kontrolirali automobil, slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnji slovenski državljanin, dok se u svojstvu putnika u automobilu nalazio 22-godišnji slovenski državljanin - priopćili su iz policije.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je drogu posjedovao vozač automobila 20-godišnji slovenski državljanin i da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji. U automobilu se nalazio i 22-godišnji slovenski državljanin, putnik, kod kojeg je pronađeno 4,6 grama marihuane za vlastite potrebe.
Osumnjičeni vozač priveden je 30. studenoga u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Putnik je prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.