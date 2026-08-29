VIDEO Bulj u Vukovaru: 'Ovaj koncert slavi vrijednosti koje su proizašle iz Domovinskog rata'

Saborski zastupnik Miro Bulj došao je na koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovar. U izjavi za medije, Bulj je istaknuo duboku simboliku Vukovara, progovorio o svom dugogodišnjem prijateljstvu s pjevačem te pozvao građane na prosvjed u Zagrebu, uspoređujući suvremenu borbu s onom iz Domovinskog rata.

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Pokretanje videa... VIDEO Miro Bulj na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Video: Luka Safundžić/24sata

Bulj je naglasio posebnu vezu između svog rodnog Sinja i Vukovara, podsjetivši na žrtvu koju su Sinjani podnijeli za obranu grada. Koncert je opisao kao događaj koji slavi temeljne vrijednosti proizašle iz Domovinskog rata.

​- Ja sam na koncertu u prijateljskom, herojskom gradu Vukovaru, gdje su brojni Sinjani dali svoje živote. Grad Vukovar simbolizira slobodu hrvatskog naroda u Domovinskom ratu - istaknuo je Bulj.

Dodao je kako su zajedništvo, obiteljske vrijednosti, tradicija i domoljublje ono što Thompsonov koncert promovira, a što je posebno važno za mlade generacije. Prema njegovim riječima, prošlogodišnji koncert okupio je više od 35.000 ljudi, no Vukovar simbolizira nešto više od samog broja posjetitelja.

​- To je krv iz Vukovara koja je dala mogućnost da se Hrvatska oslobodi, tako da je ovo veličanstven, povijesni koncert. Koncert koji će ostaviti traga, poglavito na naše mlade, jer vidim da je sve više i više mladih na putu koje promovira Marko Perković Thompson - rekao je.

Na pitanje o odnosu s Markom Perkovićem Thompsonom, Bulj je otkrio da njihovo prijateljstvo seže još u ratna vremena i da ih povezuje više od glazbe.

​- Mi smo prijatelji još iz ratnih vremena i poslije smo imali neki zajednički kontakt. Čak smo snimali spot, jednom davno, nije nikada izašao, ali postoji na YouTubeu. On je meni doslovno prijatelj, smatram ga svojim suborcem - otkrio je Bulj.

Zastupnik je izrazio divljenje Thompsonovoj ustrajnosti, posebno u svjetlu napada i pokušaja zabrana njegovih nastupa, koje je oštro osudio.

​- Zaista mu čestitam na svemu što je ustrajao i izdržao, poglavito udare na one vrijednosti koje je on imao. Čovjeku su branili pjevati u Hrvatskoj, na primjer u Puli i drugim gradovima, što je ispod svake razine - kazao je.

Bulj je istaknuo kako su vrijednosti koje Thompson promovira - obiteljske, domoljubne i vjerske - upravo one na kojima je opstao hrvatski narod i koje živi većina građana. Smatra ključnim da mladi čuju te poruke kako bi razumjeli temelje hrvatske države.

​- Markove vrijednosti su one vrijednosti koje i ja zastupam i živim, i koje većina hrvatskog naroda živi. Neka mladi, najbitnije je da mladi čuju te vrijednosti - poručio je.

Iskoristio je priliku da s koncerta u Vukovaru pošalje i političku poruku, pozivajući građane na prosvjed u Zagrebu.

​- A u subotu svi u Zagreb. Za našu ligu protiv otpadne mafije, jer tako se brani naša Hrvatska, kao u Domovinskom ratu - zaključio je Miro Bulj.