VIDEO Svađa u Otvorenom zbog dočeka rukometaša: 'Plenković krši Ustav da bi ostao na vlasti'

Doček hrvatskih rukometnih reprezentativaca ipak se održao na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, ali u organizaciji Vlade, nakon što je Hrvatski rukometni savez prvotno odbio sudjelovati u dočeku s obzirom na to da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije htio udovoljiti zahtjevu da na dočeku pjeva Thompson. Doček su komentirali gosti emisije 'Otvoreno' ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) i Stipo Mlinarić (DP) iz vladajuće koalicije te oporbeni saborski zastupnici Sandra Benčić (Možemo!) i Arsen Bauk (SDP).

- Kao i prošle godine na dočeku hrvatskih rukometnih reprezentativaca nije bilo niti jednog incidenta te nije bilo postupanja policije - istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

- Mislim da to govori dovoljno o samom okupljanju, o proslavi i atmosferi koja je bila prisutna. Ja vam moram priznati da sam jako sretan i zadovoljan, ne radi sebe, nego radi prvenstveno naših rukometaša - izbornika i stožera - kojima je bilo izrazito jako bitno da imaju jedan pravi doček, ali isto tako radi našeg naroda i sugrađana koji su pokazali da se uz pjesmu itekako isplati slaviti naše uspjehe i hrabre junake - rekao je.

- Ovo je priča o hrvatskom sportu i uspjehu u kojima igramo u kategoriji puno većoj nego što jesmo i itekako se trebamo veseliti i ovaj skup večeras samo potvrđuje da je itekako bilo pravilno i potrebno - dodao je.

- Tijekom dana se moglo čuti mnogo laži, počevši od premijera Andreja Plenkovića i njegovih raznih glasnogovornika - istaknula je Sandra Benčić iz Možemo!.

- Laž je da je Vlada preuzela organizaciju zato što ju je Grad Zagreb odbio. Grad Zagreb je zajedno sa Hrvatskim rukometnim savezom od četvrtka dogovarao doček rukometaša. Dogovorili su prvo da je doček bez obzira na to koja je medalja - zlatna, srebrna ili brončana - dogovorilo se kada i dogovorio se program, dakle koji bendovi će svirati, i da će između ostaloga Hrvatske ruže izvesti pjesmu od Ninčevića, a koju inače izvodi Thompson, koju su rukometaši tražili. To je sve bilo dogovoreno - naglasila je.

- Još jučer popodne se pozvala javnost, zajedno i po dogovoru, da može doći na doček te se komunicirao termin dočeka u vrijeme kada su rukometaši zatražili - ustvrdila je.

- Nekoliko sati nakon toga dolazi do potpunog obrata gdje HRS odjednom odustaje od dočeka i kažu da ako nema Thompsona - nema dočeka, istaknula je.

Takav obrat nakon tri dana dogovaranja je njima bio neočekivan, ali kada su vidjeli da se Vlada odmah odlučila organizirati doček bilo im je potpuno jasno zašto je do toga došlo, ispričala je Benčić.

- Do toga je došlo jer je Andrej Plenković, ustrašen od gubitka sljedećih parlamentarnih izbora, a posebno nakon poruka koje su upućene u subotu na konvenciji SDP-a, odlučio da bi zadržao vlast i pozicionirao se, da prekrši zakone i Ustav ove zemlje i preuzeti nešto što je u isključivoj domeni lokalne samouprave, kazala je.