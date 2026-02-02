Obavijesti

News

Komentari 22
Sukob vlasti i oporbe

VIDEO Svađa u Otvorenom zbog dočeka rukometaša: 'Plenković krši Ustav da bi ostao na vlasti'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Svađa u Otvorenom zbog dočeka rukometaša: 'Plenković krši Ustav da bi ostao na vlasti'
3
Foto: HRT

Drama na dočeku rukometaša! Vlada preuzela organizaciju nakon odbijanja Zagreba zbog Thompsonove pjesme. Benčić tvrdi: Plenković se boji izbora, krši zakone

Admiral

Doček hrvatskih rukometnih reprezentativaca ipak se održao na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, ali u organizaciji Vlade, nakon što je Hrvatski rukometni savez prvotno odbio sudjelovati u dočeku s obzirom na to da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije htio udovoljiti zahtjevu da na dočeku pjeva Thompson. Doček su komentirali gosti emisije 'Otvoreno' ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) i Stipo Mlinarić (DP) iz vladajuće koalicije te oporbeni saborski zastupnici Sandra Benčić (Možemo!) i Arsen Bauk (SDP).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kao i prošle godine na dočeku hrvatskih rukometnih reprezentativaca nije bilo niti jednog incidenta te nije bilo postupanja policije - istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

NA ODUŠEVLJENJE SUIGRAČA Thompson kapetanu posvetio pjesmu 'Moj Ivane' pa poručio: Vi ste pravi hrvatski vitezovi
Thompson kapetanu posvetio pjesmu 'Moj Ivane' pa poručio: Vi ste pravi hrvatski vitezovi

- Mislim da to govori dovoljno o samom okupljanju, o proslavi i atmosferi koja je bila prisutna. Ja vam moram priznati da sam jako sretan i zadovoljan, ne radi sebe, nego radi prvenstveno naših rukometaša - izbornika i stožera - kojima je bilo izrazito jako bitno da imaju jedan pravi doček, ali isto tako radi našeg naroda i sugrađana koji su pokazali da se uz pjesmu itekako isplati slaviti naše uspjehe i hrabre junake - rekao je.

- Ovo je priča o hrvatskom sportu i uspjehu u kojima igramo u kategoriji puno većoj nego što jesmo i itekako se trebamo veseliti i ovaj skup večeras samo potvrđuje da je itekako bilo pravilno i potrebno - dodao je.

Foto: HRT

- Tijekom dana se moglo čuti mnogo laži, počevši od premijera Andreja Plenkovića i njegovih raznih glasnogovornika - istaknula je Sandra Benčić iz Možemo!.

DOČEK RUKOMETAŠA Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

- Laž je da je Vlada preuzela organizaciju zato što ju je Grad Zagreb odbio. Grad Zagreb je zajedno sa Hrvatskim rukometnim savezom od četvrtka dogovarao doček rukometaša. Dogovorili su prvo da je doček bez obzira na to koja je medalja - zlatna, srebrna ili brončana - dogovorilo se kada i dogovorio se program, dakle koji bendovi će svirati, i da će između ostaloga Hrvatske ruže izvesti pjesmu od Ninčevića, a koju inače izvodi Thompson, koju su rukometaši tražili. To je sve bilo dogovoreno - naglasila je.

- Još jučer popodne se pozvala javnost, zajedno i po dogovoru, da može doći na doček te se komunicirao termin dočeka u vrijeme kada su rukometaši zatražili - ustvrdila je.

Foto: HTV/HRT

- Nekoliko sati nakon toga dolazi do potpunog obrata gdje HRS odjednom odustaje od dočeka i kažu da ako nema Thompsona - nema dočeka, istaknula je.

Takav obrat nakon tri dana dogovaranja je njima bio neočekivan, ali kada su vidjeli da se Vlada odmah odlučila organizirati doček bilo im je potpuno jasno zašto je do toga došlo, ispričala je Benčić.

OTETI DOČEK VIDEO Sve o dočeku razdora. Nove podjele i žestoki politički obračuni oko Thompsona
VIDEO Sve o dočeku razdora. Nove podjele i žestoki politički obračuni oko Thompsona

- Do toga je došlo jer je Andrej Plenković, ustrašen od gubitka sljedećih parlamentarnih izbora, a posebno nakon poruka koje su upućene u subotu na konvenciji SDP-a, odlučio da bi zadržao vlast i pozicionirao se, da prekrši zakone i Ustav ove zemlje i preuzeti nešto što je u isključivoj domeni lokalne samouprave, kazala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
VIDEO Cirkus na Trgu: Ovako su policajci zaustavili komunalce
HTJELI POSTAVITI TRAKU

VIDEO Cirkus na Trgu: Ovako su policajci zaustavili komunalce

Nakon što je na presici Tomislav Tomašević postavio pitanje je li normalno da policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju na Trgu bana Jelačića, iz Grada su poručili da će komunalni redari postupiti kao i inače u takvim situacijama i ispisati kazne kad se krši Odluka o komunalnom redu i sankcionirati svako njeno kršenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026