VIDEO Sve o dočeku razdora. Nove podjele i žestoki politički obračuni oko Thompsona

Hrvatska rukometna reprezentacija donijela je kući brončanu medalju s Europskog prvenstva. Umjesto zajedništva i slavlja ovog velikog sportskog uspjeha, svjedočili smo velikim obratima oko organizacije dočeka, političkim tenzijama te dojavama o bombama u zagrebačkim prostorijama Možemo! i u zgradi gradske uprave.

Iako su doček, termin i program dogovoreni prije plasmana u polufinale Europskog prvenstva između Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza (HRS). Trebali su nastupiti Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No isti je otkazan u nedjelju kasno navečer zbog zahtjeva igrača, stručnog stožera i HRS-a da na dočeku nastupi pjevač Marko Perković Thompson, čija je pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" neslužbena himna rukometne reprezentacije.

Nakon što su rukometaši sletjeli u Zagreb uslijedio je obrat. Brončani rukometaši sletjeli su u Zračnu luku "Franjo Tuđman" gdje ih je u 3 sata ujutro dočekalo oko 400 ljudi, među kojima su bili i političari s desnice te ministar turizma Tonči Glavina, koji je objavio vijest kako će organizaciju dočeka na središnjem zagrebačkom trgu, prema željama igrača, preuzeti Vlada, što je naknadno na telefonskoj sjednici i potvrđeno. Na dočeku u zračnoj luci orile su se Thompsonove pjesme, mahalo se hrvatskim, ali i zastavama HOS-a, a pojedinci su nosili i prekriženu fotografiju zagrebačkoga gradonačelnika. Tomislav Tomašević je ranije objavio kako zahtjev igrača, da na središnjem trgu nastupi i Thompson, nije mogao prihvatiti jer bi bio protivan važećim odlukama gradske uprave i Gradske skupštine vezanima uz korištenje ustaškog pozdrava, koje se, kako kaže, primjenjuju na sve izvođače. Dodao je da je Thompson ta pravila već ranije prekršio. Nakon vijesti da je organizaciju dočeka preuzela Vlada, Grad Zagreb izvijestio je kako za svako zauzimanje javne površine treba njihova suglasnost, koja nije tražena ni izdana. Nakon velikog obrata reagirao je SDP.

- Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu - ustvrdili su u SDP-u. Svaka čast sportašima na bronci, to je golemi uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača, kojega stavlja iznad cijele nacije, naveli su.

- Što s tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu - poručili su. Naknadno se oglasio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je opleo po premijeru. Cijelu situaciju opisao je kao mali državni udar jer je "Plenković mali državnik" i ustvrdio da "namjerno radi rascjep u društvu".

- Plenković je postao radikalni desničar, do prije 30 godina bio je Jugoslaven, što je sutra - pingvin. Svašta je moguće kod njega. Boji se jer je kukavica. Pokušava biti bahat, a tko je bahat taj je i nasilnik. Pozivam građane da budu dostojanstveni i mirni. Ovo nije Hrvatska u kojoj većina građana želi živjeti - rekao je Hajdaš Dončić. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ustvrdio je da Vlada ovim danas krši Ustav i zakon:

- Nikakve prijetnje me neće natjerati da promijenim odluke koje sam donio. Odgovaram građanima Zagreba i radit ću ovaj posao dok god imam njihovu podršku. Upitao je da li je normalno da na Trgu bana Jelačića policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju iako Vlada nema dozvolu.

- Po kojim ovlastima i zakonima to rade? Je li Hrvatska pravna država ako se ovo događa? Kršenje Ustava, zakona, lokalne autonomije - rekao je Tomašević i naveo da je riječ o političkoj instrumentalizaciji. Podsjetio je da je za vojni mimohod trebala suglasnost Zagreba.

- Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje, Plenković ovim ne poštuje demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu, ovo je udar države na Grad Zagreb - poručio je Tomašević. Nizu reakcija na potez Vlade oko organizacije dočeka rukometaša priključio se i predsjednik Milanović.

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove - poručio je Milanović. Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a Andrej Plenković se oglasio o dočeku te rekao da su jučer ujutro na telefonskoj sjednici Vlade odlučili preuzeti organizaciju svečanog dočeka, s obzirom na to da se jučer navečer saznalo da je došlo praktički do otkazivanja predviđenog dočeka reprezentativaca zbog očitog neslaganja između Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza.

- Prošle godine je na inicijativu rukometaša na dočeku pjevao i Thompson. Nemam dojam da je bilo ikakvih incidenata. Svi su bili jako zadovoljni. Njegova pjesma je postala svojevrsna himna rukometaša - rekao je.

- Ovaj puta Grad Zagreb, za razliku od lani kad je Vlada snosila 50 posto troškova, uopće nije kontaktirao Vladu. Nama je to bilo vrlo neobično. Osobno sam smatrao da je sve u redu. Pjesme koje su oni dogovarali su potpuno nesporne, nisu u suprotnosti s onim što je zagrebačka Skupština odlučila prije tri mjeseca - rekao je premijer i dodao da Vlada nije htjela dopustiti da ostane veliki ponor između hrvatskog naroda, hrvatskih sportaša i hrvatskih domoljubnih pjevača.