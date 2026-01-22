VIDEO Čitatelja zgrozila scena na A3: 'Čudo je da nema više mrtvih kad ovakve budale voze'

Da sam imao halogenke, obična svjetla, ne znam kako bi sve prošlo. Sreća je i da brzina nije bila velika jer onda imaš vremena za reakciju. No ovo je van svake pameti, počinje čitatelj o sceni koju je snimio u srijedu navečer na autocesti A3 u smjeru Bregane.

- Bilo je to negdje iza Rugvice u smjeru Bregane. U lijevoj traci je bilo dosta kamiona. Prolazio sam pretjecajnom trakom i u daljini sam vidio nešto čudno u mojoj traci. Maknuo sam nogu s gasa i upalio duga svjetla. Kad ono - neosvjetljeni kamiončić. Pretovaren. Vozi lijevom trakom. Ispričavam se ljudima iz suprotnog smjera koji su mi blicali jer sam nakratko upalio duga svjetla, ali morao sam. Prvo nisam vjerovao da je moguće da budali ovako nešto padne napamet - priča čitatelj.

Kaže kako je prava sreća da ima LED svjetla pa je na vrijeme primijetio kamion bez svjetala.

- Kad sam se približio, imao sam što za vidjeti! Genijalac je lijepo natovario kamion, a ona zadnja vrata je spustio preko svjetala. Tako da je kamion imao svjetla naprijed, imao ih je i iza, ali su bila sakrivena. Kao da ih nema. Tko zna što bi bilo da mu je netko doletio sa 160 i više, a bilo ih je tu večer hrpa. Neki su vozili i preko 200 po lijevoj traci. Strašno - dodao je čitatelj.

Kaže kako slučaj nije prijavio policiji jer se ne vidi registracija.