VIDEO Ćorić stao pred medije i otkrio motive povratka u Vladu: 'Nije sve uvijek u novcu...'

Tomislav Ćorić, kandidat za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija, dobio je podršku Odbora za financije i državni proračun. Nakon završetka sjednice obratio se javnosti, istaknuvši kako je rasprava protekla u konstruktivnoj atmosferi.

Kako je rekao, pitanja članova Odbora bila su očekivana te nije bilo teških tema. Posebno je naglasio da je najveći dio rasprave bio usmjeren na područje fiskalne politike.

- Sugovornici su bili spremni, a nakon dugo vremena našao sam se u situaciji da neke kolegice i kolege ponovno vidim u Saboru. Atmosfera je bila konstruktivna - poručio je Ćorić.

Osvrnuo se i na rad svojih prethodnika u Ministarstvu financija, naglasivši kako su odradili dobar posao. Prema njegovim riječima, takvi rezultati ne bi bili mogući bez ostvarenih makroekonomskih pokazatelja.

- Ministar financija raspolaže s onim što je cijela ekonomija zaradila i samim time njihov angažman postavlja jako dobre temelje za naredno razdoblje - istaknuo je.

Ćorić smatra da zbog toga nema potrebe za promjenama smjera u vođenju fiskalne politike.

- Upravo zbog toga ne mislim da je potrebno raditi neke zaokrete u fiskalnoj politici. Fiskalnu odgovornost trebamo zadržati kao jedno od temeljnih načela u području javnih financija - naglasio je.

Posebno se osvrnuo na suradnju s Markom Primorcem, istaknuvši njihov dugogodišnji profesionalni i osobni odnos.

- Gospodin Primorac i ja smo dugogodišnje kolege i prijatelji. Još jednom mu čestitam na novom angažmanu i vjerujem da ćemo imati priliku raditi zajedno, na korist hrvatskog gospodarstva - rekao je.

Govoreći o planovima za naredno razdoblje, Ćorić je istaknuo kako su sljedeće dvije i pol godine ključne za daljnji razvoj.

- To su godine u kojima Hrvatska treba učiniti sve kako bismo koordiniranim djelovanjem svih resora postigli što bolje rezultate. Veliku većinu političkih ciljeva već smo ostvarili - zaključio je.

Osvrnuo se i na osobne motive prelaska iz Hrvatske narodne banke u Vladu. Priznao je kako financijski gledano pozicija u HNB-u nosi veću plaću od ministarske funkcije.

- Ako pričate o novcu, funkcija u HNB-u je doista bolje plaćena nego pozicija ministra financija. No nije sve uvijek u novcu. Ovo je velik izazov i na poziv premijera Plenkovića odgovorio sam pozitivno jer smatram da mogu pomoći - poručio je Ćorić.

