VIDEO Dabrina pjesma vratila u fokus Ćipin stari gaf: 'Stjepana Radića je ubio Gavrilo Princip'

Ulicu Stjepana Radića promijenio u Ulicu Gavrila Principa, ovog koji ga je ubio, rekao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u podcastu Hrvatski branitelj, iznijevši pritom netočnu povijesnu tvrdnju.

Snimka tog gostovanja, objavljenog prije četiri godine, posljednjih se dana ponovno širi društvenim mrežama. Riječ je o isječku na 27:22 minute emisije u kojem Mlinarić govori o ratnim temama i Vukovaru te spominje Vojislava Stanimirovića. Tvrdi da je Stanimirović nakon pada Vukovara mijenjao nazive ulica te pritom iznosi spornu rečenicu o Stjepanu Radiću i Gavrilu Principu.

Voditelj podcasta Marcel Holjevac nije ga ispravio iako je tvrdnja netočna.

Stjepana Radića je u lipnju 1928. u beogradskoj Narodnoj skupštini ranio Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke. Radić je od posljedica ranjavanja preminuo 8. kolovoza iste godine.

S druge strane, Gavrilo Princip poznat atentator je na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda, kojeg je ubio 1914. u Sarajevu. Bio je pripadnik organizacije Mlada Bosna.

Isječak se ponovno dijeli nakon što se u javnosti pojavila snimka Mlinarićeva stranačkog kolege Josipa Dabre kako pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" te dodaje stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što se tumači kao aluzija na ustačkog poglavnika Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

Govoreći o toj snimci, Mlinarić je ranije rekao da je riječ o pokladama i da se tada svašta pjeva

- Od toga raditi vijesti i početke dnevnika, a radi se o dobu godine kad se ljudi šale. Nisu se radile vijesti kad je Porfirije pjevao 'Što se to na Dinari sjaji' i veličao četnike. Nemamo iste kriterije - rekao je Mlinarić.