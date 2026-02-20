DP-ov Ćipe: 'Prije će iz ove koalicije izaći HDZ nego DP'

Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić istaknuo je u petak uoči saborskog glasanja očekivanje da će Alen Ružić dobiti dovoljnu podršku zastupnika za funkciju novog ministra socijalne skrbi te naglasio da će prije HDZ izaći iz koalicije nego DP jer, poručio je, ne vidi niti jedan razlog za to.

"Mi smo napravili i dobili sve što smo htjeli u suradnji s našim većinskim partnerom HDZ-om. Sjetite se što smo napravili, izbacili smo SDSS iz koalicije, pomjerili smo smjer Vlade u desno, osnovali smo Ministarstvo demografije i useljeništva, donijeli Zakon o četničkim spomenicima i ne vidim niti jedan razlog zašto bi DP izašao iz koalicije", poručio je Mlinarić novinarima u Saboru uoči glasanja o kandidatu za novog ministra, a u kontekstu tenzija unutar vladajuće koalicije.

Podrška DP-a HDZ-ovu Alenu Ružiću za funkciju ministra socijalne skrbi nije upitna. "Mi smo govorili ovih dana da uopće nije sporna koalicija. Vjerujte, DP je zadnji koji će izaći iz koalicije, prije će izaći HDZ nego DP", naglasio je zamjenik predsjednika DP-a upitan brine li ga da je ostanak DP-a u koaliciji ipak ugrožen zbog cijele situacije s njihovim zastupnikom Josipom Dabrom, a za čije je ponašanje premijer Andrej Plenković ustvrdio kako mu ne djeluje slučajno.

Premijer je jučer iz Indije poručio i da ne pristaje ni na kakve ultimatume, a kakve su ovih dana putem medija postavili HSLS-ov Dario Hrebak za ostanak u koaliciji i DP-ov Dabro za izlazak iz Sabora, na što je Mlinarić odgovorio kako DP nije nikakve ultimatume postavio premijeru, nego su samo odgovorili Hrebaku.

"Pokazali smo svoj stav – ako on (Hrebak) nema problema sa zabranom komunističkih simbola, onda smo na istom tragu i hajmo to zabraniti, one koje su proganjali Dražena Budišu i osnivače HSLS-a, hajmo taj dio povijesti staviti na ono mjesto koje treba. Ta je poruka bila upućena Hrebaku, a ne Plenkoviću ni HDZ-u niti bilo kome drugome", kazao je.

Što se tiče Dabrina pjevanja proteklog vikenda i stihova zbog kojih je i došlo do tenzija, pa i vrijeđanja, između članova vladajuće većine, a u kojima je veličao Antu Pavelića, Mlinarić to više ne želi komentirati.

"Sačekajmo Dabrin album pa ćemo komentirati kako pjeva i što pjeva", rekao je.