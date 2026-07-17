VIDEO Dalija Orešković: 'Četvrti mandat HDZ-a bio bi poguban, ova vlast je proustaška!'

Predsjednica stranke DOSIP i saborska zastupnica Dalija Orešković u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a poručila je da podržava razgovore SDP-a i Možemo o predizbornoj koaliciji, ali ističe kako neće podržati savez koji u program ne uvrsti reformu izbornog sustava i teritorijalnog preustroja. Ocijenila je da bi četvrti uzastopni mandat HDZ-a bio "poguban za državu", ustvrdivši da su institucije poput DORH-a, USKOK-a i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izgubile svoju neovisnost.

Govoreći o ostavštini premijera Andreja Plenkovića, rekla je kako ju vidi u "duboko podijeljenom društvu", narušenom povjerenju u institucije i, kako tvrdi, rehabilitaciji ustaškog pozdrava "Za dom spremni" nakon prošlogodišnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

Na pitanje ostaje li pri svojoj ranijoj tvrdnji da je današnja vlast proustaška, odgovorila je potvrdno.

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Smatra da pitanje ustaškog pozdrava nije povijesno, nego ustavno i pravno te najavljuje da će sama predložiti zakon kojim bi se taj pozdrav zabranio.

Orešković je otkrila i da zbog svojih političkih stavova prima prijetnje smrću te da je u tijeku pet kaznenih postupaka koje je Državno odvjetništvo pokrenulo po službenoj dužnosti. Unatoč tome, poručila je da se neće povući iz politike.

– Neću odustati zbog svoje djece i njihove generacije koja zaslužuje živjeti u pristojnijoj i bolje uređenoj državi – zaključila je.