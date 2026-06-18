Dalija Orešković: 'Naš identitet nije Bosna i Hercegovina'

Naš identitet nije Herceg-Bosna, poručila je u četvrtak zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) iznoseći stav na slobodnu temu, a referirajući se na Rezoluciju DP-a o Hrvatima u BiH, dodavši kako DP tom inicijativom stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i sa prijateljskom nam BiH.

"Treba nas zabrinuti ova najavljena inicijativa o Rezoluciji kojom bi se afirmirala ideja koja snažno asocira na uspostavu Herceg-Bosne", ocijenila je Orešković.

Dodala je kako takva inicijativa ne pridonosi rješavanju problema hrvatskih građana - ne povećava plaće, ne gradi škole, ne jača povjerenje u pravosuđe i ne popravlja naše "nakaradne" izborne jedinice.

"Naprotiv, samo stvara nove sukobe i razdor, kako unutar Hrvatske, tako i u odnosima Hrvatske sa susjednom nam i prijateljskom BiH. Naš identitet nije Herceg-Bosna i dovoljno je reći da ta inicijativa dolazi od onih koji veličaju Antu Pavelića", poručila je.

U svom slobodnu govoru osvrnula se i na imenovanje donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše u Nadzorni odbor Croatia Airlinesa te Ante Žigmana za guvernera HNB-a.

"To je simbol kontinuiteta politike HDZ-a koja desetljećima proizvodi isti obrazac – umjesto odgovornosti uhljebljivanje na još jednu funkciju moći. Zlatko Mateša je nagrađen za minulu i kupljen za buduću šutnju. Imenovanje Ante Žigmana za guvernera HNB-a, nakon što je Martini Dalić kao šef HANFA-e progledao kroz prste zbog povlaštenog kupovanja dionica Podravke, također je primjer političkog kadroviranja koje potkopava povjerenje građana u institucije", istaknula je.

Kolarek: Pomozimo proizvođačima

HDZ-ov Ljubomir Kolarek upozorio je na probleme poljoprivrednika, a posebno na nerazmjer u troškovima proizvodnje na sjeveru i istoku zemlje, ali i na "apsurd" koji imamo kada je riječ o pšenici.

"Hrvatska proizvodi gotovo tri puta više pšenice nego joj je potrebno. Stopa samodostatnosti iznosi 160 posto, a prisutan je paradoks. Hrvatska izveze 60 posto proizvedene pšenice u zrnu odmah nakon žetve, a s druge strane masovno uvozi pekarske poluproizvode, smrznuto tijesto, gotov kruh", upozorio je.

To znači, dodao je, da se domaće sirovine prerađuju vani pa se gotovi proizvodi skuplje vraćaju na domaće police. "Naši ratari dobiju ekonomsku europsku cijenu, minus logistika, i zato se zna dogoditi apsurd da u godini rekordne žetve cijena bude niska jer ne određujemo cijenu po tome koliko smo proizveli nego koliko pšenice u svijetu ima i koliko je netko spreman platiti", naveo je.

Vapaj je jasan, pomozimo proizvođačima, apelirao je Kolarek.

SDP-ova Kristina Ikić Baniček pita kako je moguće da su milijuni eura uloženi u poticanje proizvodnje hrane, a da Hrvatska nikada manje hrane nije proizvela, a nikada više uvezla nego prošle godine. Nezavisni Josip Jurčević, ocjenjujući prijedlog Možemo! o povećanju braniteljskih mirovina "prijevarom" koja bi "donijela braniteljima štetu", ušao je u raspravu sa zastupnikom te stranke Marinom Živkovićem.

"Navodno se pomaže hrvatskim braniteljima, a onima koji su pucali u njih, razarali, masakrirali, ubijali organizira se čak i festival partizanskih pjesama, a zna se da su partizanske srbijanske brigade ratovale ne samo 1945. nego i 1991.", rekao je Jurčević.

Živković je uzvratio kako Jurčević govori da je 120 milijuna eura koje bi branitelji dobili više zapravo loše za njih. "To vi morate objasniti svojim biračima", dodao je.