VIDEO Daliju Orešković stresla struja u Saboru. Vrisnula je i mahala rukom: 'Jeste li u redu?'

Saborsku zastupnicu Daliju Orešković stresla je struja tijekom jučerašnje saborske rasprave. Dok je za govornicom govorio HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, Orešković je iznenada vrisnula i počela mahati rukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na trenutak su prekinuli tijek rasprave, što je izazvalo pozornost zastupnika koji su i bili u sabornici. Reagirao je i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je u tom trenutku predsjedao sjednicom.

Foto: YouTube

Upitao ju je li sve u redu i treba li joj pomoć, na što je Orešković nekoliko puta rekla da je sve u redu. Na snimci je djelovala pomalo šokirano te se držala rukom za prsa, kao da ne vjeruje što joj se upravo dogodilo. Do je nje došao i Damir Bakić iz stranke Možemo!.

U ruci je držala punjač, a čini se da je do strujnog udara došlo u trenutku kada ga je pokušala uključiti u utičnicu.

Foto: YouTube

Dramatičan incident zabilježile su i kamere koje su prenosile sjednicu, na vremenskoj oznaci 5:43:05.