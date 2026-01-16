Obavijesti

HTJELA UKLJUČITI PUNJAČ

VIDEO Daliju Orešković stresla struja u Saboru. Vrisnula je i mahala rukom: 'Jeste li u redu?'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YouTube

Na trenutak su prekinuli tijek rasprave. U ruci je držala punjač, a čini se da je do strujnog udara došlo kada ga je pokušala uključiti u utičnicu

Saborsku zastupnicu Daliju Orešković stresla je struja tijekom jučerašnje saborske rasprave. Dok je za govornicom govorio HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, Orešković je iznenada vrisnula i počela mahati rukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na trenutak su prekinuli tijek rasprave, što je izazvalo pozornost zastupnika koji su i bili u sabornici. Reagirao je i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je u tom trenutku predsjedao sjednicom. 

Foto: YouTube

Upitao ju je li sve u redu i treba li joj pomoć, na što je Orešković nekoliko puta rekla da je sve u redu. Na snimci je djelovala pomalo šokirano te se držala rukom za prsa, kao da ne vjeruje što joj se upravo dogodilo. Do je nje došao i Damir Bakić iz stranke Možemo!.

NEMIRI NA POLITIČKOJ SCENI SDP-ovac usporedio Karamarka s Plenkovićem: 'Samo naprijed Mišel. Možda sustigneš Dahliu..'
SDP-ovac usporedio Karamarka s Plenkovićem: 'Samo naprijed Mišel. Možda sustigneš Dahliu..'

U ruci je držala punjač, a čini se da je do strujnog udara došlo u trenutku kada ga je pokušala uključiti u utičnicu.

Foto: YouTube

Dramatičan incident zabilježile su i kamere koje su prenosile sjednicu, na vremenskoj oznaci 5:43:05.  

