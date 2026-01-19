VIDEO Danci poslali friške trupe na Grenland. No, je li prekasno?

Oko 100 danskih vojnika stiglo je u Nuuk, glavni grad Grenlanda, dok je sličan broj raspoređen u Kangerlussuaq. Tijekom vježbe “Arctic Endurance” vojnici će sudjelovati u aktivnostima koje su danske vlasti ubrzale i pojačale nakon nedavnih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je izjavio da želi „potpunu i potpunu kupnju“ danskog teritorija, tvrdeći da je to ključno za sigurnost SAD-a i svijeta.

Bijela kuća je poručila da bi Grenland u krajnjem slučaju mogao biti zauzet i vojno, a Trump je u pismu norveškom premijeru rekao da mu mir više nije prioritet jer nije dobio Nobela.

U subotu je Trump najavio uvođenje carina od deset posto na uvoz iz Velike Britanije, Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Finske od 1. veljače, koje bi do 1. lipnja porasle na 25 posto, zbog njihovog protivljenja američkoj kontroli Grenlanda.

Nakon te najave, osam europskih zemalja u nedjelju je objavilo zajedničku izjavu, osuđujući američku prijetnju i potvrđujući svoju posvećenost sigurnosti u Arktiku.