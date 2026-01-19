Danska i Grenland razmatraju NATO-ovu misiju na Arktiku

Danska i Grenland su raspravljali o mogućnosti misije NATO-a na Grenlandu i na Arktiku, kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u ponedjeljak.

Do razgovora je došlo u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump pojačava svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice u NATO-u, zbog čega je Europska unija počela razmatrati protumjere.

Poulsen je to rekao nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt u Bruxellesu.

"Predložili smo to. Glavni tajnik NATO-a je to također primio na znanje, a ja vjerujem da sada možemo uspostaviti okvir kako bi se to i postiglo", izjavio je Poulsen.

"To je također u skladu s onim o čemu smo raspravljali s grenlandskom vladom".