GRAĐANI NA NOGAMA

VIDEO Veliki prosvjedi u Srbiji! Demolirane prostorije SNS-a: Gađali su ih jajima i polili bojom

VIDEO Veliki prosvjedi u Srbiji! Demolirane prostorije SNS-a: Gađali su ih jajima i polili bojom
Najprije su razbili stakla, a potom ušli u prostorije i iznijeli stolice, kartone jaja, vodu i druge predmete...

U svim većim gradovima na ulicama Srbije i večeras su veliki prosvjedi. Dio prosvjednika u Novom Sadu demolirao je prostorije Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja.

Najprije su razbili stakla, a potom ušli u prostorije i iznijeli stolice, kartone jaja, vodu i druge predmete. Prostorije su gađali jajima, a zatim ih polili crvenom i bijelom bojom.

U Kraljevu su se građani okupili ispred prostorija SNS-a, no policija je maricama blokirala Ulicu cara Lazara, gdje se nalaze stranačke prostorije i policijska uprava. Situacija je mirna, a okupljeni stvaraju buku.

U Aranđelovcu se večeras velik broj građana okupio ispred zgrade policije zbog jučerašnjeg privođenja studentice Dunje Joksić i njezinih roditelja, koji su ubrzo nakon toga pušteni. Joksić je za N1 izjavila da su njezina oca pretukli pripadnici lokalne policije.

VUČIĆ: 'SAČUVALI SMO MIR' FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci
FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci

Podsjetimo, jučer su izbili žestoki sukobi u Novom Sadu i Beogradu. Na ulicama su se pojavili pristaše Srpske napredne stranke (SNS) i Aleksandra Vučića, maskirani naoružani palicama. Pirotehnikom su napadnuti prosvjednici protiv vlasti, a bilo je i sukoba policije i prosvjednika.

U Novom Sadu je čovjek, za kojeg se kasnije ispostavilo da je vojnik, izvadio pištolj i pucao u zrak, tvrdeći kako su mu prosvjednici protiv Vučićevog režima ugrozili život.
 

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

OSTALO

