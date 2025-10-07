VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

U ponedjeljak oko 14 sati i 30 minuta, mladić odjeven u crni komplet s puškom čekao je ZET-ov autobus na stanici u Središću. Ušao je u vozilo na liniji 219, pozvana je policija i 20 - godišnjak je priveden. Srećom, ne radi se o pomračenju uma kod mladića ili preuzimanju loših primjera iz SAD-a. Mladić je naime, išao na natjecanje u airsoftu.

Pokretanje videa... 00:16 Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo... | Video: 24sata Video

Kako neslužbeno doznajemo, prijatelji s kojima je trebao ići automobilom su ga zaboravili pokupiti pa je krenuo na autobus. Zaboravio je da je u punoj spremi, s kacigom na glavi i puškom u ruci, umjesto u torbi. Poprilično je isprepadao građane na Aveniji Dubrovnik koji su se razbježali, vozača autobusa, sve koji su ga vidjeli. Policija je intervenirala, priveli su ga, a kad su čuli o čemu se radi, pustili su ga uz prekršajnu prijavu jer puška nije prava, nije ju u nikoga uperio niti je imao namjeru. Međutim, iako je njegova puška samo replika, i dalje spada u oružje D kategorije.

Mladić je zaradio prekršajnu prijavu po dva Zakona. Prvi je Zakon o nabavi i posjedovanju oružja koji govori o nošenju oružja kategorije B, C i D na način da je vidljivo i uznemirava građane. Za taj prekršaj propisana je novčana kazna od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Drugi je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji koji se odnosi na kršenje mira građana izrazito drskim ponašanjem na javnom mjestu, a za to može dobiti od 700 do 4 tisuće eura ili 30 dana zatvora.

Airsoft je sve popularniji, no iako je riječ o replikama oružja, i dalje je zabranjeno nositi ih u javnosti. U Splitu je prije tri tjedna mladić (19) također izazvao paniku zbog airsoft puške. Priveli su ga na Bilicama s puškom koju je prije toga koristio u airsoft igri na području Solina, s koje se vraćao kući. I njemu je puška oduzeta i prekršajno je prijavljen. Po hrvatskim zakonima, za airsoft oružje, bile to replike puški ili pištolja, ne treba dozvola niti se prijavljuje prilikom kupnje. Potrebno ga je prijaviti samo ako se prenosi preko granice. To oružje uz pomoć stlačenog zraka izbacuje plastične loptice, ali izgleda kao ozbiljno vatreno oružje. Ne smije se nositi u javnosti tako da je vidljivo jer će se dogoditi upravo ovo iz slučaja u Zagrebu i Splitu: ljudi će se preplašiti za svoj život i nastat će pomutnja pa netko može i nastradati. U Hrvatskoj djeluje nekoliko airsoft klubova koji organiziraju treninge i turnire na lokacijama daleko od javnosti.