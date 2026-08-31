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VELIKA ZAMKA

VIDEO Detalji borbe s požarom u Karlovcu: 'Odjekivale su eksplozije, urušavao se krov...'

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
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VIDEO Detalji borbe s požarom u Karlovcu: 'Odjekivale su eksplozije, urušavao se krov...'
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Požar u Karlovcu lokaliziran, građanima stiglo SRUUK upozorenje | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Do dolaska vatrogasaca požar je već bio u razbuktaloj fazi. Velik broj kemikalija i pohranjenih stvari bila su prava zamka i za najiskusnije. Zbog opasnog dima aktiviran je i sustav uzbunjivanja Civilne zaštite

Karlovački vatrogasci, kojima od ranog jutra pomažu kolege iz županije, i dalje su na požarištu u industrijskom postrojenju na području Male Švarče u Karlovcu. Požar je izbio na prostoru tvrtke NOVA CHEM. Iako je lokaliziran, provjeravaju svaki kutak ne bi li se slučajno opet negdje razbuktalo. S obzirom da tvrtka ondje proizvodi boje i lakove, moraju biti posebno oprezni.
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Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore' VIDEO
Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore' | Video: Čitatelj 24sata

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Miroslav Rade ispričao je za 24sata kako je izgledala brutalna borba s požarom, ali i opasnostima u kojima su bili vatrogasci. Dojava da gori vatrogascima je stigla u 4.25 sati.

- Danas ujutro zaprimili smo dojavu požara na dijelu gdje je kemijska industrija. Kada smo došli na mjesto, požar je bio u razbuktaloj fazi i proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Izbio je i ispod limenog krova gdje je bilo nemoguće gasiti. Tada smo odlučili da idemo sačuvati južni dio zgrade - ispričao je Rade.

Požar u Karlovcu lokaliziran, građanima stiglo SRUUK upozorenje
Požar u Karlovcu lokaliziran, građanima stiglo SRUUK upozorenje | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Takvim presijecanjem požara spasili su najmanje 50 posto objekta i puno veću katastrofu.

- Požar je uništio sve što je zahvatio. Vatrogasci su bili unutra, u jednom trenutku se urušio strop i srećom nikog nije zahvatilo. Bilo je i nekoliko eksplozija, ne znamo od čega. Dobar dio boca smo izvukli van. Na intervenciji je 60-ak vatrogasaca sa 26 vozila. Nitko nije ozlijeđen - rekao je za 24sata zapovjednik Rade.

STIGLO I UPOZORENJE FOTO Ovako izgleda karlovačka tvornica iz zraka nakon požara!
FOTO Ovako izgleda karlovačka tvornica iz zraka nakon požara!

Kako navode iz Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, uz vatrogasne snage s područja grada Karlovca, u intervenciju su uključene i snage s područja Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Barilovića, Generalskog Stola, Žakanja i Draganića. Na intervenciju su, među ostalim, upućene vatrogasne autocisterne i autoljestve, radi osiguranja dostatnih količina vode i omogućavanja učinkovitog gašenja požara.

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