Spustio sam se prvi do njega i otkrio da je ozlijedio koljeno. Nasreću, nije bilo ozljeda koje su bile opasne po život. To nam je dalo dovoljno vremena da ga izvučemo, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik
HGSS SPASIO ČOVJEKA PLUS+
VIDEO Detalji spektakularne akcije spašavanja u kanjonu Čikole: 'Uvjeti su bili pakleni'
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Idem se malo prošetati. Zadnje je to što je rekao muškarac iz Drniša prije nego što je u utorak ujutro nestao na području Gradine, stare turske kule koja se nalazi iznad rijeke Čikole.
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