PUSTILI GA NA SLOBODU

VIDEO Divljao bez vozačke u Zagrebu pa bježao policiji kroz crveno. Uhitili ga nakon potjere

24sata
Foto: PU zagrebačka

Policija je predložila izricanje kazne zatvora te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima "A" kategorije u trajanju od tri mjeseca nakon ponovnog stjecanja prava na upravljanje

Zagrebačka policija uhitila je 22-godišnjeg vozača koji je upravljao neregistriranim motociklom marke Yamaha, ignorirao naredbe za zaustavljanje i prošao kroz crveno svjetlo jučer oko 15 sati na Selskoj cesti. 

Prema policijskom izvješću, mladić se kretao prema jugu kada se, dolaskom do Ulice Blaža Trogiranina, nije zaustavio na jasan i nedvojben znak policijskog službenika koji mu je naredio zaustavljanje svjetlećim i zvučnim signalima sa službenog motocikla u kretanju.

Uhićen 22-godišnjak koji je neregistriranim motorom bježao policiji 00:26
Nastavio je vožnju te na raskrižju s Ulicom Knežija, gdje je promet reguliran semaforima, ušao u raskrižje unatoč crvenom svjetlu za svoj smjer kretanja. Policija ga je uspjela zaustaviti pedesetak metara prije raskrižja s Horvaćanskom cestom.

Kontrolom je utvrđeno da upravlja motociklom iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova koje je ostvario kao mladi vozač.

Motociklist je uhićen i prepraćen na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima "A" kategorije u trajanju od tri mjeseca nakon ponovnog stjecanja prava na upravljanje.

Rješenjem suda 22-godišnjak je pušten na slobodu, dok će odluka o prekršaju biti donesena naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

