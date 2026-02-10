VIDEO Dobili bebu, a susjedi im zatrpali dvorište trakicama: 'Neka, rodila nam se kći Tessa'

U selu Okoli sretne vijesti brzo se šire, a susjedi se brinu da nitko ne ostane u neznanju. Čim su mama i malena Tessa jučer stigle iz bolnice, mještani su dvorište obitelji zatrpali hrpom papirnatih trakica. Iako prizor izgleda kao scenarij za ozbiljnu radnu akciju, tata Mihael tu tradiciju prihvaća s velikim osmijehom.

- Susjedi su nam dvorište zatrpali hrpom raznim trakicama, ali to se kod nas tako radi. Radio sam i ja to drugima, a sad sam i ja dobio svoje, došao je i na mene red - objašnjava Mihael koji danas čisti razbacani papir koji prekriva svaki kvadrat zemlje.

U mjestu od tek 150 stanovnika nitko do sada nije bio pošteđen ove tradicije. Dok beba i mama odmaraju u toplom domu nakon povratka iz bolnice, Mihaela vani čeka metla. Ipak, on u čišćenju vidi samo veselje.

- Počistio sam 30 posto dvorišta do sad, ali neka, ne postaješ roditelj svaki dan. Dok beba i mama odmaraju, mene čeka čišćenje dvorišta - kaže Mihael i dodaje da mu nimalo ne smeta što je on sada taj koji drži vreću. Sve što je završilo u njihovom dvorištu, sprema se za sljedeće rođenje. A kako nam kaže Mihael, sljedeće slavlje je već za mjesec dana kad bi susjeda trebala roditi.

Dvorište će uskoro ponovno biti čisto, ali fotografije i uspomene na ovaj "nered" ostaju kao podsjetnik na Tessin dolazak kući.