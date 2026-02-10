Obavijesti

News

Komentari 4
VESELJE U SELU

VIDEO Dobili bebu, a susjedi im zatrpali dvorište trakicama: 'Neka, rodila nam se kći Tessa'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dobili bebu, a susjedi im zatrpali dvorište trakicama: 'Neka, rodila nam se kći Tessa'
5
Foto: Čitatelj 24sata

U mjestu od tek 150 stanovnika nitko do sada nije bio pošteđen ove tradicije. Dok beba i mama odmaraju u toplom domu nakon povratka iz bolnice, Mihaela vani čeka metla. Ipak, on u čišćenju vidi samo veselje

Admiral

U selu Okoli sretne vijesti brzo se šire, a susjedi se brinu da nitko ne ostane u neznanju. Čim su mama i malena Tessa jučer stigle iz bolnice, mještani su dvorište obitelji zatrpali hrpom papirnatih trakica. Iako prizor izgleda kao scenarij za ozbiljnu radnu akciju, tata Mihael tu tradiciju prihvaća s velikim osmijehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje obitelji u mjestu Okoli 00:40
Slavlje obitelji u mjestu Okoli | Video: Čitatelj 24sata

- Susjedi su nam dvorište zatrpali hrpom raznim trakicama, ali to se kod nas tako radi. Radio sam i ja to drugima, a sad sam i ja dobio svoje, došao je i na mene red - objašnjava Mihael koji danas čisti razbacani papir koji prekriva svaki kvadrat zemlje.

Foto: Čitatelj 24sata

U mjestu od tek 150 stanovnika nitko do sada nije bio pošteđen ove tradicije. Dok beba i mama odmaraju u toplom domu nakon povratka iz bolnice, Mihaela vani čeka metla. Ipak, on u čišćenju vidi samo veselje.

PRVE BEBE U HRVATSKOJ Varaždin minutu iza ponoći dobio prvu bebu, prva beba u Zagrebu rodila se u 1.19 sati
Varaždin minutu iza ponoći dobio prvu bebu, prva beba u Zagrebu rodila se u 1.19 sati
Foto: Čitatelj 24sata

- Počistio sam 30 posto dvorišta do sad, ali neka, ne postaješ roditelj svaki dan. Dok beba i mama odmaraju, mene čeka čišćenje dvorišta -  kaže Mihael i dodaje da mu nimalo ne smeta što je on sada taj koji drži vreću. Sve što je završilo u njihovom dvorištu, sprema se za sljedeće rođenje. A kako nam kaže Mihael, sljedeće slavlje je već za mjesec dana kad bi susjeda trebala roditi. 

Dvorište će uskoro ponovno biti čisto, ali fotografije i uspomene na ovaj "nered" ostaju kao podsjetnik na Tessin dolazak kući.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026