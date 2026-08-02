VIDEO Dodik jeo mesni doručak u skupom autu, ljudi poručili: 'To ti ne ide uz taj tvoj auto'

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedjelju je na društveni mrežama podijelio neobičan trenutak iz svoje svakodnevice, odstupivši od uobičajenih političkih objava. Objavio je kratku video snimku na kojoj jede mesni dorušak iz konzerve u automobilu, uz poruku o pretrpanom rasporedu.

Na snimci, koja traje petnaestak sekundi, vidi se Dodik u luksuznom automobilu u pokretu, dok kroz prozor prolaze zeleni, šumoviti krajolici. Odjeven u bijelu košulju, sjedi na stražnjem sjedalu i jede mesni narezak izravno iz pakiranja koje drži u krilu.

Uz pomoć malog noža i vilice, reže komade nareska, a pored pakiranja vidi se i kriška kruha. Cijela scena snimljena je u ležernom, gotovo dokumentarnom stilu, bez zvuka, te ostavlja dojam spontanog trenutka uhvaćenog tijekom putovanja.

Када не стигнеш од обавеза да доручкујеш, месни нарезак у ауту добро дође. pic.twitter.com/lXgEGdELsZ — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 2, 2026

Uz video je Dodik napisao i kratak komentar kojim je pojasnio situaciju. "Kada ne stigneš od obaveza da doručkuješ, mesni narezak u autu dobro dođe", stoji u objavi. Time je svojim pratiteljima poslao poruku o dinamičnom tempu i brojnim obvezama koje mu ne ostavljaju vremena ni za osnovne stvari poput jutarnjeg obroka za stolom.

Mnogi su mu se javili u komentarima nakon objave.

- Ne ide ti uz taj mesni narezak ovaj auto, kume - napisao je jedan.

- Tebi je netko rekao: 'Ajde uzmi ovu konzervu i nožem trpaj u usta dok se voziš. Glumi prezauzetost i posvećenost. To će sigurno upaliti.' I što je još gore, ti si poslušao tog nekog - dodao je drugi.

- Ovo je samo za publiku, a kavijar za sebe - istaknuo je treći.

*uz korištenje AI-ja