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KANADERI U AKCIJI

VIDEO Dok se kanaderi bore s požarom na Čiovu, novi izbio na Šolti. Gase buktinju na Pelješcu

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Dok se kanaderi bore s požarom na Čiovu, novi izbio na Šolti. Gase buktinju na Pelješcu
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Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta s mogućnosti pojave suhog grmljavinskog nevremena, pozivamo građane na dodatan oprez. U slučaju požara, zovite vatrogasce na 193 - upozoravaju iz HVZ-a

U tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na otoku Čiovu, prema naselju Okrug. Angažirane su vatrogasne snage Operativnih područja Trogir, Split, Kaštela i Solin te Intervencijska vatrogasna postrojba Split, priopćia je Hrvatska vatrogasna zajednica.

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PRATITE UŽIVO: Alarm na jugu Hrvatske: Požari kod Stona i Orebića, u akciji i kanaderi

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Požar na Čiovu VIDEO
Požar na Čiovu | Video: 24sata



- Zračne snage nisu mogle po dolasku na otok Čiovo djelovati zbog meteoroloških uvjeta. 2 zrakoplova smo uputili na Orebić, a 2 su ostala u splitskoj zračnoj Luci. Zračne snage sada djeluju na Čiovu i u koordinaciji sa zemaljskim snagama uspješno suzbijaju požar - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te istaknuo da je stanje na požarištu na Čiovu sada povoljnije.

GORI BLIZU KUĆA FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara
FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara
Foto: Čitatelj 24sata

Gori i Pelješac, novi požar izbio na Šolti...

Tucaković je dodao da je požar izbio i na otoku Šolti za vrijeme gašenja požara na Čiovu. Jedan kanader preusmjeren je i na Šoltu, objavio je MORH.

- Za vrijeme gašenje ovog požara, izbio je novi požar na otoku Šolti, gdje smo brzo djelovali sa zračnim i lokalnim snagama - kaže Tucaković.

Foto: Čitatelj 24sata

Na gašenju požara kod Orebića na poluotoku Pelješcu angažirane su lokalne vatrogasne snage, a upućena su i 2 protupožarna zrakoplova CL-415.

- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta s mogućnosti pojave suhog grmljavinskog nevremena, pozivamo građane na dodatan oprez. U slučaju požara, zovite vatrogasce na 193 - upozoravaju iz HVZ-a.

Zbog ovih požara te nepovoljnih vremenskih uvjeta glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost stavio Vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. 
 

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