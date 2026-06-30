Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta s mogućnosti pojave suhog grmljavinskog nevremena, pozivamo građane na dodatan oprez. U slučaju požara, zovite vatrogasce na 193 - upozoravaju iz HVZ-a
VIDEO Dok se kanaderi bore s požarom na Čiovu, novi izbio na Šolti. Gase buktinju na Pelješcu
U tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na otoku Čiovu, prema naselju Okrug. Angažirane su vatrogasne snage Operativnih područja Trogir, Split, Kaštela i Solin te Intervencijska vatrogasna postrojba Split, priopćia je Hrvatska vatrogasna zajednica.
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- Zračne snage nisu mogle po dolasku na otok Čiovo djelovati zbog meteoroloških uvjeta. 2 zrakoplova smo uputili na Orebić, a 2 su ostala u splitskoj zračnoj Luci. Zračne snage sada djeluju na Čiovu i u koordinaciji sa zemaljskim snagama uspješno suzbijaju požar - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te istaknuo da je stanje na požarištu na Čiovu sada povoljnije.
Gori i Pelješac, novi požar izbio na Šolti...
Tucaković je dodao da je požar izbio i na otoku Šolti za vrijeme gašenja požara na Čiovu. Jedan kanader preusmjeren je i na Šoltu, objavio je MORH.
Jedan Canadair CL-415 preusmjeren je sa 🔥 Čiovo na požarište Šolta.— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) June 30, 2026
- Za vrijeme gašenje ovog požara, izbio je novi požar na otoku Šolti, gdje smo brzo djelovali sa zračnim i lokalnim snagama - kaže Tucaković.
Na gašenju požara kod Orebića na poluotoku Pelješcu angažirane su lokalne vatrogasne snage, a upućena su i 2 protupožarna zrakoplova CL-415.
- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta s mogućnosti pojave suhog grmljavinskog nevremena, pozivamo građane na dodatan oprez. U slučaju požara, zovite vatrogasce na 193 - upozoravaju iz HVZ-a.
Zbog ovih požara te nepovoljnih vremenskih uvjeta glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost stavio Vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.
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