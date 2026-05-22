SVADBA NA Bahamima

VIDEO Donald Trump: 'Pokušat ću stići na sinovo vjenčanje. On je osoba koju poznajem dugo'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Kevin Lamarque

Donald Trump Jr., najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovog će se vikenda vjenčati s Bettinom Anderson, članicom uglednih društvenih krugova iz Palm Beacha. Prema informacijama izvora upoznatih s organizacijom, svadbena ceremonija planirana je na privatnom otočiću na Bahamima, a događaj će biti zatvorenog tipa, uz manje od 50 uzvanika. Kako navodi CNN, među gostima se vjerojatno neće naći američki predsjednik, iako konačna odluka još nije donesena.

Na pitanje hoće li prisustvovati sinovom vjenčanju, Donald Trump dao je neodređen odgovor, istaknuvši brojne obveze koje mu otežavaju dolazak.

- Volio bih doći. Pokušat ću. Rekao sam, trenutak mi nije baš pogodan. Imam posla s nečim što se zove Iran i s drugim stvarima. On je osoba koju poznajem jako dugo - izjavio je Trump.

Prema navodima izvora, predsjednikov izostanak očekivao se već neko vrijeme, dijelom zato što mladenci žele vrlo privatnu ceremoniju, daleko od javnosti i medijske pažnje. Trumpov dolazak zasad nije predviđen ni u njegovom službenom rasporedu.

Predsjednik se osvrnuo i na potencijalne reakcije javnosti bez obzira na svoju odluku.

- Kako god okrenem, ne mogu pobijediti. Ako dođem, razapet će me. Ako ne dođem, opet će me razapeti - komentirao je predsjednik moguću negativnu medijsku pozornost.

CNN navodi da su Trump Jr. i Anderson nastojali organizirati vjenčanje u strogoj diskreciji kako bi sačuvali privatnost događaja, ali i izbjegli dodatne sigurnosne komplikacije koje bi pratile dolazak aktualnog predsjednika SAD-a. Očekuje se da će na ceremoniji biti prisutni članovi uže obitelji Trump, uključujući braću i sestre mladoženje.

Trumpu Jr.-u ovo će biti drugi brak. S bivšom suprugom Vanessom Trump bio je u braku 12 godina prije razvoda 2018. godine. Vanessa Trump nedavno je objavila da joj je dijagnosticiran rak dojke.

Nakon razvoda, Trump Jr. bio je u vezi s Kimberly Guilfoyle, s kojom je bio zaručen od 2020. do 2024. Guilfoyle, bivša supruga nekadašnjeg kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, danas obnaša dužnost američke veleposlanice u Grčkoj.

