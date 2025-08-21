Obavijesti

NEVRIJEME U SLAVONIJI

VIDEO Drama u Davoru. Udar groma zapalio krovište kuće: 'Pola mjesta ostalo bez struje'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Čitatelj 24sata

U popodnevnim satima došlo je do naglog pogoršanja vremena. Krenula je padati kiša praćena jakim vjetrom i svakih nekoliko sekundi je dolazilo do udara groma. Grom je udario u krovište kuće, kaže čitatelj

Drama u zapadnoj Slavoniji. U mjestu Davor u Brodsko-posavskoj županiji nakon udara groma izbio je požar na obiteljskoj kući. Iz lokalnog DVD-a potvrdili su nam informaciju kako je izbio požar, te su rekli da su i dalje na terenu. 

- U popodnevnim satima došlo je do naglog pogoršanja vremena. Krenula je padati kiša praćena jakim vjetrom i svakih nekoliko sekundi je dolazilo do udara groma. Grom je oko 17.30 sati udario u krovište kuće, nestalo je struje u polovici mjesta - govori nam čitatelj. 

CRVENI ALARM U SLAVONIJI VIDEO Jako nevrijeme potopilo Slavonski Brod, vjetar rušio stabla. Grom zapalio pušnicu
VIDEO Jako nevrijeme potopilo Slavonski Brod, vjetar rušio stabla. Grom zapalio pušnicu

Dodaje i kako su požar krenuli gasiti susjedi bacajući vodu kantama dok nije došao mjesni DVD.

