VIDEO Drama u Davoru. Udar groma zapalio krovište kuće: 'Pola mjesta ostalo bez struje'

Drama u zapadnoj Slavoniji. U mjestu Davor u Brodsko-posavskoj županiji nakon udara groma izbio je požar na obiteljskoj kući. Iz lokalnog DVD-a potvrdili su nam informaciju kako je izbio požar, te su rekli da su i dalje na terenu.

Grom udario kuću u mjestu Davor

- U popodnevnim satima došlo je do naglog pogoršanja vremena. Krenula je padati kiša praćena jakim vjetrom i svakih nekoliko sekundi je dolazilo do udara groma. Grom je oko 17.30 sati udario u krovište kuće, nestalo je struje u polovici mjesta - govori nam čitatelj.

Dodaje i kako su požar krenuli gasiti susjedi bacajući vodu kantama dok nije došao mjesni DVD.