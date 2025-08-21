Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra, objavio je DHMZ
VIDEO Jako nevrijeme potopilo Slavonski Brod, vjetar rušio stabla. Grom zapalio pušnicu
Snažno nevrijeme pogodilo je u popodnevnim satima dijelove Slavonije. Nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i pljuskovima kiše protutnjalo je Slavonskim Brodom i okolnim općinama. U Centru 112 rekli su da je zbog vjetra došlo do pada nekoliko stabala u Zrinskoj ulici, zatim izvješćuju da je grom udario u pušnicu u Cankarevoj ulici i da se ista zapalila pa su morali intervenirati vatrogasci.
U Kumičićevoj ulici kod svake jače kiše dođe do plavljenja podvožnjaka i podruma. Jedan muškarac zaglavio je na biciklističkoj stazi, ali na sreću uspio se izvući na suho. U nekoliko okolnih sela zbog pada grana na niskonaponsku mrežu došlo je do kratkotrajnog nestanka električne energije.
Kako je ranije objavio DHMZ za cijelu Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.
- Dolazio je veliki crni oblak s grmljavinom iz smjera zapada prema Slavonskom Brodu. Puhao je jaki olujni vjetar i padala je jaka kiša - opisuje nam čitatelj iz Slavonskog Broda. Drugi dodaje i da su u dijelovima grada poplavljeni podrumi.
- Lokalno moguće nevrijeme uz izraženu kišu i tuču te naglo u okretanju s umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra na prolazno olujan sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a.
Pozvali su građane da poduzmu mjere samozaštite i da djeluju prema savjetima danim od strane nadležnih tijela.
- Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti - rekli su iz DHMZ-a.
Nakon što je kratkotrajno stala kiša i smirio se vjetar, počelo je opet grmjeti i kišiti, što za dio Brođana znači da će im podrumi i dalje ostati poplavljeni.
