CRVENI ALARM U SLAVONIJI

VIDEO Jako nevrijeme potopilo Slavonski Brod, vjetar rušio stabla. Grom zapalio pušnicu

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Jako nevrijeme potopilo Slavonski Brod, vjetar rušio stabla. Grom zapalio pušnicu
Foto: Čitatelj 24sata

Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra, objavio je DHMZ

Snažno nevrijeme pogodilo je u popodnevnim satima dijelove Slavonije. Nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i pljuskovima kiše protutnjalo je Slavonskim Brodom i okolnim općinama. U Centru 112 rekli su da je zbog vjetra došlo do pada nekoliko stabala u Zrinskoj ulici, zatim izvješćuju da je grom udario u pušnicu u Cankarevoj ulici i da se ista zapalila pa su morali intervenirati vatrogasci.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Nevrijeme Slavonski Brod 00:51
Nevrijeme Slavonski Brod | Video: Čitatelj 24sata

U Kumičićevoj ulici kod svake jače kiše dođe do plavljenja podvožnjaka i podruma. Jedan muškarac zaglavio je na biciklističkoj stazi, ali na sreću uspio se izvući na suho. U nekoliko okolnih sela zbog pada grana na niskonaponsku mrežu došlo je do kratkotrajnog nestanka električne energije.

Foto: Franjo Lepan 24sata

Kako je ranije objavio DHMZ za cijelu Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, što znači da je vrijeme izuzetno opasno. 

- Dolazio je veliki crni oblak s grmljavinom iz smjera zapada prema Slavonskom Brodu. Puhao je jaki olujni vjetar i padala je jaka kiša - opisuje nam čitatelj iz Slavonskog Broda. Drugi dodaje i da su u dijelovima grada poplavljeni podrumi. 

Foto: Franjo Lepan 24sata

- Lokalno moguće nevrijeme uz izraženu kišu i tuču te naglo u okretanju s umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra na prolazno olujan sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a. 

POPLAVA U DRAMLJU Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'
Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'

Pozvali su građane da poduzmu mjere samozaštite i da djeluju prema savjetima danim od strane nadležnih tijela.

- Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti - rekli su iz DHMZ-a. 

Nakon što je kratkotrajno stala kiša i smirio se vjetar, počelo je opet grmjeti i kišiti, što za dio Brođana znači da će im podrumi i dalje ostati poplavljeni.

