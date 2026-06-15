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SLUŽBE NA TERENU

VIDEO DRAMA U SESVETAMA Gori napuštena tvornica: 'Hala je puna crnog, gustog dima!'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO DRAMA U SESVETAMA Gori napuštena tvornica: 'Hala je puna crnog, gustog dima!'
Foto: Čitatelj 24sata

U hali je gust, crn dim, a pretražuju mjesto kako bi utvrdili da nitko nije unutra

U Sesvetama u napuštenom objektu izbio je požar otpada, a vatrogasci su na terenu. Pozvana je i policija, priopćili su vatrogasci. Kako nam javljaju čitatelji, požar je izbio u tvornici Sljeme.

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Požar u Sesvetama VIDEO
Požar u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Nešto se zapalilo na području bivše tvornice Sljeme u Sesvetama, po crnom dimu i mirisu rekao bih da je u pitanju stiropor ili gume - rekao nam je čitatelj.

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U hali je gust, crn dim, a pretražuju mjesto kako bi utvrdili da nitko nije unutra.

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Komentari 2
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