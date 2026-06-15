U hali je gust, crn dim, a pretražuju mjesto kako bi utvrdili da nitko nije unutra
SLUŽBE NA TERENU
VIDEO DRAMA U SESVETAMA Gori napuštena tvornica: 'Hala je puna crnog, gustog dima!'
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U Sesvetama u napuštenom objektu izbio je požar otpada, a vatrogasci su na terenu. Pozvana je i policija, priopćili su vatrogasci. Kako nam javljaju čitatelji, požar je izbio u tvornici Sljeme.
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- Nešto se zapalilo na području bivše tvornice Sljeme u Sesvetama, po crnom dimu i mirisu rekao bih da je u pitanju stiropor ili gume - rekao nam je čitatelj.
U hali je gust, crn dim, a pretražuju mjesto kako bi utvrdili da nitko nije unutra.
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