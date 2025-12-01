Dojavu o prometnoj nesreći u Velikoj Gorici zaprimili smo u ponedjeljak oko 11.25 minuta. Dva automobila sudarila su se na raskrižju ulice Matice Hrvatske i Grada Vukovara, rekli su nam iz policije
VIDEO Drama u Velikoj Gorici: 'Zabio se Smartom u drugi auto, vozačica ostala zaglavljena'
Dva automobila sudarila su se u ponedjeljak prije podne u Velikoj Gorici. Smart se zabio u vrata vozača, pa žena koja je bila za volanom drugog automobila nije mogla izaći iz njega. Čitatelj nam je ispričao kako su ženu izvlačili vatrogasci, a onda ju je na nosilima odvela Hitna pomoć.
- Došlo je više vatrogasaca s dva vozila, prvo su sa snagom maknuli Smart s vrata, a onda su još morali i otvoriti vrata vozačici jer su njena bila zaglavljena. Pregledali su je iz Hitne pomoći, pa stavili na nosila i odvezli - govori nam čitatelj koji stanuje u blizini.
Od zagrebačke policije doznajemo da je u prometnoj nesreći čovjek ozlijeđen i prevezen u bolnicu.
- Dojavu o prometnoj nesreći u Velikoj Gorici zaprimili smo u ponedjeljak oko 11.25 minuta. Dva automobila sudarila su se na raskrižju ulice Matice Hrvatske i Grada Vukovara. Ozlijeđenom čovjeku pomoć je pružena KBC Sestre milosrdnice - rekli su iz policije.
