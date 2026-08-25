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IMA I OZLIJEĐENIH

VIDEO Dramatični prizori iz Španjolske: Bujice nosile ljude, tuča razbijala sve pred sobom...

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Dramatični prizori iz Španjolske: Bujice nosile ljude, tuča razbijala sve pred sobom...
Foto: X
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U Roda de Bera i okolici ozlijeđeno je 11 osoba. Među njima je i 18-godišnja djevojka koja se bori za život nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid

Španjolsku su pogodile snažne oluje koje su u pojedinim dijelovima zemlje izazvale poplave, tuču i velike probleme u prometu. U Tarragoni u Kataloniji bujice su preplavile ulice, a na dramatičnoj snimci objavljenoj na društvenoj mreži vidi se muškarac kojeg je snažna struja vode nosila niz potpuno poplavljenu ulicu, prenosi Daily Mail.

Drugi muškarac pokušavao ga je pratiti trčeći nogostupom, dok su prolaznici sve snimali. U isto vrijeme ogromni komadi tuče padali su po gradu, oštećivali automobile i poslovne objekte te gotovo potpuno smanjivali vidljivost.

Dio krova trgovačkog centra u Tarragoni urušio se tijekom oluje, no prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Hitne službe zaprimile su više od 1000 poziva, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih vozila. Pojedini dijelovi grada ostali su i bez struje.

Oluja je imala i tragične posljedice za životinje. U Tarragoni je, prema izvještajima, uginulo oko 100 golubova koje je snažna tuča zatekla na otvorenom.

- Ptice se nisu stigle zaštititi i postale su žrtve snažne oluje koja je pogodila područje intenzivnom kišom, snažnim udarima vjetra i munjama - rekao je jedan stanovnik.

U Roda de Bera i okolici ozlijeđeno je 11 osoba. Među njima je i 18-godišnja djevojka koja se bori za život nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid uz obalu.

Nevrijeme zaustavilo i Vuelu

Snažno nevrijeme poremetilo je i održavanje španjolske biciklističke utrke Vuelta a España. Treća etapa morala je biti otkazana nakon što je bicikliste zahvatila jaka tuča.

Natjecatelji su bili prisiljeni zaustaviti se i potražiti zaklon dok su se približavali skijalištu Font-Romeu u francuskim Pirenejima. Organizatori su kasnije potvrdili da je etapa otkazana zbog "sigurnosti biciklista".

Mini-tsunamiji pogodili Ibizu i Mallorcu

Problemi nisu zaobišli ni Balearske otoke. Na Ibizi i Mallorci zabilježeni su mini-tsunamiji, lokalno poznati kao *rissague*, koji su poplavili dijelove obale.

U turističkom San Antoniju na Ibizi zbog naglog porasta razine mora otkazan je koncert. Voda je preplavila plažu s'Arenal te odnijela kontejnere, hladnjake i šankove pripremljene za događaj.

Na Mallorci su mini-tsunamiji pogodili luke Alcudia, Andratx i Soller te Port Adriano. U Puerto Alcudiji more je preplavilo dio obalne šetnice, a turisti su morali gaziti kroz vodu.

Prvi val zabilježen je nešto prije 8 sati ujutro, kada je promjena razine mora iznosila 86 centimetara. Ozlijeđenih zasad nema.

Stručnjaci navode da *rissague* nastaje zbog naglih promjena atmosferskog tlaka, a ne zbog potresa. Luke i obalna područja posebno su izloženi takvim pojavama.

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