ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH, izazvao tučnjavu pa sjeo u auto i zabio se u ljude!

Nevjerojatna snimka iz mjesta Trnovi kod Velike Kladuše proširila se društvenim mrežama. Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih.

Naime, vozač crnog Golfa jurio je u zavoju te je izgubio kontrolu i udario u drugi automobil. Nastala je gužva na cesti, a zatim se vozač crnog automobila sukobio s drugim muškarcem.

Suvozač iz Golfa sjeda na vozačevo mjesto, okreće automobil te kreće na ljude. Kako piše Dnevni avaz, jedan je čovjek ozlijeđen-

Napadač je pobjegao s mjesta nesreće, a kako Bljesak neslužbeno piše, incident su napravili otac i maloljetni sin.