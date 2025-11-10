Obavijesti

News

Komentari 15
STRAVA

ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH, izazvao tučnjavu pa sjeo u auto i zabio se u ljude!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH, izazvao tučnjavu pa sjeo u auto i zabio se u ljude!
Foto: Facebook

Naime, vozač crnog Golfa jurio je u zavoju te je izgubio kontrolu i udario u drugi automobil. Nastala je gužva na cesti, a zatim se vozač crnog automobila sukobio s drugim muškarcem

Nevjerojatna snimka iz mjesta Trnovi kod Velike Kladuše proširila se društvenim mrežama. Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih. 

DVOJE TEŠKO OZLIJEĐENO Detalji teške nesreće u Ozlju: Vozač izgubio kontrolu, udario u stup i hidrant. Umro putnik (18)
Detalji teške nesreće u Ozlju: Vozač izgubio kontrolu, udario u stup i hidrant. Umro putnik (18)

Naime, vozač crnog Golfa jurio je u zavoju te je izgubio kontrolu i udario u drugi automobil. Nastala je gužva na cesti, a zatim se vozač crnog automobila sukobio s drugim muškarcem.

Suvozač iz Golfa sjeda na vozačevo mjesto, okreće automobil te kreće na ljude. Kako piše Dnevni avaz, jedan je čovjek ozlijeđen-

Napadač je pobjegao s mjesta nesreće, a kako Bljesak neslužbeno piše, incident su napravili otac i maloljetni sin.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025