VIDEO Eksplozije u Lavovu: Ubijena policajka, 15 ranjenih. Gradonačelnik: Čin terorizma!

U središtu Lavova, grada na zapadu Ukrajine, u noći na nedjelju odjeknule su dvije snažne eksplozije u kojima je poginula 23-godišnja policajka, a najmanje 15 osoba je ozlijeđeno. Lokalne vlasti ovaj su događaj odmah okarakterizirale kao pomno isplanirani teroristički napad, izveden uz pomoć smrtonosne zamke postavljene za pripadnike snaga reda, prenosi The Kyiv Independent.

Incident se dogodio samo dva dana uoči četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu, a odgovornost za napad još nitko nije preuzeo.

Prema informacijama Ureda regionalnog tužitelja u Lavovu, drama je započela oko pola sata nakon ponoći kada je policija zaprimila lažnu dojavu o provali u trgovinu u ulici Danilišin, nedaleko od povijesne jezgre grada. Prva policijska patrola hitno je upućena na mjesto događaja, no čim su stigli, odjeknula je prva eksplozija.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, dok je druga policijska ekipa pristizala u pomoć svojim kolegama, aktivirana je i druga eksplozivna naprava. Takozvana "double-tap" taktika, odnosno korištenje sekundarne eksplozije, čest je način napada na hitne službe kako bi se prouzročio što veći broj žrtava među onima koji prvi dolaze na mjesto incidenta.

U napadu je poginula 23-godišnja policajka koja se nalazila u prvoj patroli. Ozlijeđeno je najmanje 15 osoba, uključujući policajce i slučajne prolaznike, od kojih su neki, prema navodima gradskih vlasti, u vrlo teškom stanju te su hospitalizirani. Sila detonacije oštetila je jedno policijsko i jedno civilno vozilo, a prozori na obližnjim zgradama su popucali.

Gradonačelnik Sadovij: "Ovo je definitivno čin terora"

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij oglasio se putem Facebooka, potvrdivši tragične vijesti i osudivši napad.

​- Ovo je definitivno čin terora. Trenutačno imamo 15 osoba na liječenju, od kojih su neki u vrlo teškom stanju. Jedna je policajka preminula. Moja sućut obitelji i bližnjima - poručio je Sadovij u svojoj objavi.

Ured tužitelja Lavovske oblasti pokrenuo je kaznenu istragu prema članku 258. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na "teroristički čin koji je prouzročio teške posljedice". Vlasti za sada nisu objavile tko bi mogao stajati iza ovog napada, a sigurnosne mjere u cijelom gradu su pojačane dok traje potraga za organizatorima zasjede, prenose mediji.

Napetost uoči obljetnice invazije

Iako se Lavov nalazi blizu poljske granice, daleko od prve crte bojišnice, grad je od početka ruske agresije u veljači 2022. godine bio meta sporadičnih raketnih napada. Ipak, ciljani napadi i smrtonosne eksplozije u samom središtu grada dosad su bili rijetkost.

Ovaj incident dogodio se u vrijeme pojačanih napetosti diljem zemlje. Iste noći, sirene za zračnu opasnost oglasile su se i u glavnom gradu Kijevu, gdje su vlasti upozorile na napad balističkim projektilima. Novinari agencije AFP izvijestili su o nizu glasnih eksplozija koje su se čule u Kijevu oko četiri sata ujutro, nedugo nakon što je izdana uzbuna.