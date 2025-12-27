VIDEO Emotivna poruka majke dječaka koji se bio izgubio: 'Hvala svima što postojite...'

Lijepo obiteljsko druženje u prirodi na Sv. Stjepana pretvorilo se za jednu obitelj u Baranji u pravu dramu. Šest sati trajala je potraga u petak za 11-godišnjim dječakom koji se izgubio, tražile su ga sve službe, na terenu su bili HGSS-ovci, policija, vatrogasci, Civilna zaštita, u potrazi su sudjelovali i stanovnici okolnih mjesta...

"Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je u 16,47 sati zaprimilo dojavu da je na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, nestao 11-godišnji dječak", izvijestila je u petak policija.

Odmah je pokrenuta velika potraga u kojoj su sudjelovali i potražni psi, korišteni su i termovizijski dronovi...

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Srećom, sve je završilo bez posljedica. Dječaka su pronašli nešto poslije 21 sata neozlijeđenog...

- U dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kazao je u petak navečer za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

A novinari 24sata razgovarali su i s ljudima koji su pronašli 11-godišnjaka...

Prema procjenama mještana, u jednom je trenutku u potrazi sudjelovalo i oko 200 ljudi. Među njima su bili i lovci, pozvani zbog poznavanja terena. Jedan od njih bio je i Alen Tubić.

- Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem. Adrenalin me udario, kasnije sam se tresao, ali baš mi je drago - rekao je Tubić za 24sata.

S njim su u tom trenutku bili i drugi sudionici potrage, među njima i Nenad Periškić, koji detaljno opisuje trenutke kada su čuli dječakov glas.

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Išli smo tražiti, ja i kolege. Tamo smo već jednom prošli, vikali smo, i odjednom on viče: ‘Tu sam’. Prijatelj i ja smo se pogledali. Bio je u visokom, gustom raslinju. Kolega i ja smo došli do njega, pitali smo ga je li dobro. Nije bio uplakan, samo promrzao. Uhvatili smo ga za ruku i izveli van. Dao sam mu čokoladu, nasmijao se. Izveli smo ga do puta i viknuli: ‘Tu je!’ Onda su došli svi. Dali su mu dodatnu jaknu i odvezli ga roditeljima. Bilo je puno bunara, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Sad smo sretni - rekao je Periškić.

U subotu ujutro o zahtjevnoj akciji oglasili su se i iz Ravnateljstva civilne zaštite.

- Dana 26. prosinca u 16:41 sati Županijski centar 112 Osijek zaprimio je dojavu o nestanku djeteta na području Banovog brda, kod vidikovca „Trojnaš“, odmah po zaprimanju dojave pokrenuta je akcija traganja te uspostavljena baza operacija. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordiniranom djelovanju svih uključenih službi, dijete je pronađeno oko 21:20 sati te je sigurno predano roditeljima - poručuju iz Ravnateljstva.

U akciji su sudjelovali:

• pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek (uključujući zapovjedno vozilo i 2 drona s termovizijom)

• policijski službenici Specijalne i temeljne policije

• članovi HGSS-a, Stanice Osijek i Požega (uz pomoć 2 potražna psa i 2 drona s termovizijom)

• vatrogasci DVD-a Topolje, Batina, Draž, Zmajevac, Bilje, Popovac i Kneževi Vinogradi

• K9 tim DVD-a Bilje (2 vodiča i 2 potražna psa)

• članovi lovačkog društva

• građani iz okolnih naselja

- Zahvaljujemo svim sudionicima na profesionalnosti, brzoj reakciji i iznimnoj suradnji koja je rezultirala sretnim ishodom ove zahtjevne akcije - dodaju iz Ravnateljstva.

Nakon što je dječak pronađen, na društvenim mrežama sa zahvalom svima oglasila se njegova majka...

Emotivni trenutak kad je majka čula da joj je pronađen sin. Zahvalila je svim ljudima koji su sudjelovali u potrazi, ali i potražnim psima... | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Dragi svi, još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najviše što osjećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih 6 sati koji su se činila kao vječnost. U potragu se uključila cijela Hrvatska: policija, vatrogasci, HGSS, lovci, sve državne službe, mještani, građani iz udaljenih mjesta, naši prijatelji, susjedi i svi dobri ljudi koji su došli i dijelili objave i nudili pomoć. Srećom, pronašli smo ga. Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio. Hvala Nenadu i Alenu, saznali smo kasnije. Najvažnije je da je dobro. Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači. Sin je dobro. Hvala. Hvala. Hvala svima!!! Saznajem da je vojska angažirana, baranjske općine, plačemo i još jednom zahvaljujemo iz dubine srca svima! Svi na terenu su bilo izvrsno organizirani - napisala je majka dječaka.

Kasnije se još jednom oglasila s riječima zahvale...

- Dragi HGSS, ministre obrane, policija, interventna, specijalna policija, svi DVD-ovi u Baranji, sva lovačka društva, civilna zaštita, načelnici, Slavonci i Baranjci (saznajemo iz koji sve krajeva ste došli i plačemo), sve medijske kuće u regiji. Oprostite ako smo zaboravili nekoga spomenuti, saznajemo tek. Nema te riječi koja može dovoljno opisati našu zahvalnost. U najtežim trenucima, dok nam je sin bio nestao i svaki je trenutak trajao kao vječnost, vi ste bili tu brzi, organizirani, profesionalni i predani. Posebno HGSS i policiji iz BM, vaš dolazak, vaša smirenost i način na koji ste vodili potragu, objasnili sve i utješili nas. U tim trenucima shvatili smo koliko ste nam od neprocjenjive važnosti. Hvala svima što postojite, što nesebično pomažete i što ste bili savršeni. Od srca još jednom hvala cijelom timu HGSS-a. Posebno hvala psećim prijateljima Luni i australskom ovčaru. Hvala Ellany i njenim psima, hvala svima koji su podijelili i pomogli da se ekipiramo - napisala je majka...

