Pronašli dječaka (11) u Baranji, majka se svima zahvaljuje: Uplašio se psa i odlutao u šumu

Dragi svi, još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najveće što osjećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih 6 sati koji su se činili kao vječnost. U potragu se uključila cijela Hrvatska: policija, vatrogasci, HGSS, sve državne službe, naši prijatelji, susjedi i svi dobri ljudi koji su dijelili objave i nudili pomoć. Srećom, pronašli smo ga. Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah nam se javio. Najvažnije je da je dobro, poručila je u objavi na društvenim mrežama majka 11-godišnjeg dječaka koji je ranije u petak nestao u Baranji...

- Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači - dodala je majka.

Podsjećamo, u petak je u popodnevnim satima na području Baranje nestao 11-godišnji dječak.

"Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je u danas u 16,47 sati zaprimilo dojavu da je na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, nestao 11-godišnji dječak", izvijestili su ranije iz policije.

U potrazi za dječakom sudjelovali su HGSS-ovci iz više gradova, policija, vatrogasci, u potragu su se uključili i stanovnici okolnih mjesta koji dobro poznaju teren...

- Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

