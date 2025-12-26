Obavijesti

PRONAĐEN JE ŽIV I ZDRAV

Detalji dramatične potrage za dječakom (11) u Baranji. Tražili ga 6 sati: Činilo se kao vječnost

Piše Luka Safundžić,
41
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U potragu su se uključile sve službe i cijelo selo, a noć, hladnoća i neizvjesnost dodatno su otežavali potragu

Šest punih sati trajala je potraga za 11-godišnjim dječakom koji je u kasno poslijepodne nestao na području Baranje. Šest sati neizvjesnosti, straha i nade. Šest sati tijekom kojih se činilo da vrijeme stoji, a svaka minuta traje vječno, kako je kasnije priznala i njegova majka.

Prijava o nestanku zaprimljena je u 16:47 sati, potvrdila je Osječko-baranjska policija. U samo nekoliko minuta pokrenut je jedan od najvećih potražnih angažmana na tom području u posljednjih nekoliko godina. Vijest se brzo proširila selom, zatim cijelom Baranjom, a potom i Hrvatskom.

Na terenu su se gotovo istodobno našli policija, HGSS, Civilna zaštita, vatrogasci, lovačka društva, mještani, prijatelji obitelji i brojni volonteri. Ljudi su stalno pristizali. Organizirane su grupe od 10 do 15 osoba koje su sustavno pretraživale teren, šumu, livade, putove i rubna područja sela. U jednom trenutku, prema procjenama mještana, u potrazi je sudjelovalo oko 200 ljudi.

- Cijelo selo je u potrazi za dječakom - govorili su mještani dok su se formirale nove grupe za pretraživanje.

U potragu su uključeni i dronovi s termovizijskim kamerama. Na terenu su bila dva potražna psa. Aktivirana je i HGSS Stanica Požega.

"Šaljemo bespilotne dronove. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedino to što je noć i što je hladno“, poručili su iz HGSS-a Požega.

Roditelji dječaka bili su cijelo vrijeme na terenu. 

- Šetali su i on je u jednom trenutku nestao, tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali -  rekli su iz DVD-a Draž. 

Načelnica općine Valentina Avdičević također se odmah uključila.

- Jesam u potrazi sam. Sad smo se svi okupili, razdijelit će nas u grupe i idemo na teren. Srela sam tatu, tata ga zove, traži ga. U roku od tri do pet minuta nestao je iz vidokruga roditelja - rekla je kratko, dok je akcija bila u punom jeku.

Foto: 24sata

Kako su sati prolazili, a spuštala se noć i temperatura padala, zabrinutost je rasla. Unatoč svemu, panike nije bilo.

- Za vrijeme potrage se nije širila panika. Roditelji su cijelo vrijeme bili tamo. Ljudi su tražili s kvadovima, lovačka društva koja poznaju teren bila su tamo. Moram reći i da su policajci bili izuzetno ljubazni i prihvaćali su savjete nas lokalaca kako bi sve išlo brže - govore mještani.

Oko 21 sat, nakon gotovo šest sati intenzivne potrage, stigla je vijest koja je prekinula tišinu. Doslovce.

- Jedanaestogodišnjak je u 21.15 sati pronađen neozlijeđen - kratko je potvrdila policija. Dječak je pronađen nekoliko stotina metara od mjesta gdje je posljednji put viđen.

- Vidjeli su ljudi da prolaze pa ih je dozivao. Dječak je u dobrom stanju. Malo mu je bilo hladno. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovako veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u se takve potrage događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni rekao je za 24sata šef HGSS-a Osijek Krešimir Burazin.

U trenutku kada je pronađen, cijelim područjem prolomili su se povici sreće.

- Kada je dječak pronađen, čuli su se urlici sreće i olakšanja sa svih strana brda - govor mještani. Kasnije se oglasila i majka dječaka, objavivši emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najviše što osjećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih šest sati koja su se činila kao vječnost. U potragu se uključila cijela Hrvatska: policija, vatrogasci, HGSS, sve državne službe, naši prijatelji, susjedi i svi dobri ljudi koji su dijelili objave i nudili pomoć - rekla je. 

Otkrila je i što se dogodilo.

- Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio - rekla je majka. Posebno je zahvalila svima koji su sudjelovali.

- Saznajem da je vojska angažirana, baranjske općine. Plačem i još jednom zahvaljujemo iz dubine srca svima. Svi na terenu bili su izvrsno organizirani. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači - rekla je.

