DRAMATIČNE SCENE

VIDEO Eruptirao vulkan Semeru u Indoneziji: Evakuirali ljude, sela su prekrivena pepelom!

Piše HINA,
VIDEO Eruptirao vulkan Semeru u Indoneziji: Evakuirali ljude, sela su prekrivena pepelom!
Foto: AFARTV YOUTUBE CHANNEL

Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u srijedu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, dužnosnici su rekli da je opasnost i dalje visoka

Indonezijske vlasti evakuirale su u četvrtak više od 900 ljudi i olakšavale siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na otoku Javi pri čemu je zadržana najviša razina uzbune.

Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u srijedu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, dužnosnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.

Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko 6,4 km od kratera, no sada im se pomaže da se evakuiraju, rekla je Septi Wardhani, dužnosnica nacionalnog parka Semeru.

Mount Semeru volcano erupts in East Java
Foto: Stringer

"Svi penjači sa svojim vodičima su sigurni", Kazala je Wardhani za Reuters. "Situacija je pod kontrolom", dodala je.

Snimka indonezijske vulkanološke agencije pokazala je ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Posljednja velika erupcija bila je u prosincu 2021., kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gdje se susreću tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.

Mount Semeru volcano eruption in Lumajang, East Java province
Foto: Dipta Wahyu

Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetke djelatnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premješteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je dužnosnik agencije Prahista Dian.

„Također smo rasporedili osoblje kako bismo provjerili ima li još uvijek zarobljenih stanovnika,“ dodao je.

