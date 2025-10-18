VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Nakon višegodišnjeg bijega, 50-godišnji hrvatski državljanin Miroslav Mike Aničić, za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica Interpola, u četvrtak je iz San Joséa u Kostariki izručen hrvatskim pravosudnim tijelima, doznaje Index. Aničić, pravomoćno osuđen na 13 godina zatvora zbog krijumčarenja najmanje 170 kilograma kokaina, konačno će se suočiti s pravdom nakon što je godinama uspješno izbjegavao europske policije.

Operacija 'Paukova mreža'

Put Miroslava Mikea Aničića u svijetu međunarodnog kriminala započeo je spektakularno. Nakon što je, prema navodima, upao u poslovne probleme u Kanadi, ovaj kanadski Hrvat vratio se u Hrvatsku s novim planom: postati veletrgovac kokainom. Nije ga zanimao ulični posao, već je ciljao visoko.

Njegove ambicije kulminirale su 2011. godine u sklopu policijske akcije "Spiderweb" (Paukova mreža). Aničić je okupio ekipu i organizirao krijumčarenje kokaina privatnim zrakoplovima s Bahama. Prva pošiljka od 74 kilograma kokaina uspješno je sletjela u Zagreb u siječnju 2011. i brzo je rasprodana dilerima diljem regije i Europe.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Međutim, drugi pokušaj bio je koban. U travnju iste godine, Aničić i njegova tadašnja djevojka Marina Gašpar krenuli su iz Stuttgarta prema Hrvatskoj unajmljenim Mercedesom. U prtljažniku su bila četiri kofera sa 101 kilogramom kokaina visoke čistoće, vrijednog oko 3,2 milijuna eura. Austrijska policija zaustavila ih je kod mjesta St. Niclas i time prekinula njihov put. Prema procjenama iznesenim na sudu, ulična vrijednost zaplijenjene droge mogla je doseći vrtoglavih 20 milijuna eura.

Bijeg iz Hrvatske i hvalisanje vezama

Iako je uhićen u Austriji i izručen Hrvatskoj, Aničić je iskoristio pravnu mogućnost i nakon isteka maksimalnog istražnog zatvora pušten je da se brani sa slobode. Tu priliku nije propustio. Prije izricanja pravomoćne presude u rujnu 2018. godine, pobjegao je iz zemlje.

Tijekom suđenja, njegova obrana bila je jednako filmska kao i njegova kriminalna karijera. Tvrdio je da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara. Kako bi potkrijepio svoju priču o vezama u visokom društvu, hvalio se poznanstvima s Raulom Castrom, bratom kubanskog vođe Fidela, te bivšim venezuelanskim predsjednikom Hugom Chavezom. Tvrdio je da ga je s njima upoznao poslovni partner David Molina, navodni kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima.

Ipak, prisluškivani razgovori otkrili su drugačiju stvarnost: panične razgovore s kolumbijskim dobavljačem u kojima ga ovaj upozorava da je neisplata duga "pitanje života ili smrti" i da će ga proizvođači "likvidirati jer misle da ih krade".

Nakon bijega, Aničić se skrio u Kostariki, srednjoameričkoj državi poznatoj kao popularno odredište za bjegunce pred zakonom. Tamo su utočište pronašli i drugi, poput bivše rumunjske ministrice Elene Udree. Međutim, intenzivna međunarodna policijska suradnja pokazala je da takva skrovišta više nisu sigurna.

Skrovište u Kostariki: Utočište koje to nije

Nakon šestomjesečnog praćenja, kostarikanska policija, u suradnji s hrvatskim vlastima i Interpolom, uhitila je Aničića u veljači 2021. ispred njegove kuće u mjestu Boca de Arenal. Iako Kostarika nema ugovore o izručenju s mnogim zemljama, međunarodne konvencije poput UN-ove Konvencije protiv korupcije i snažna suradnja s američkim agencijama, poput Ureda za regionalnu sigurnost (RSO) pri američkom veleposlanstvu, omogućuju lociranje i izručenje traženih osoba.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Aničić, koji je nekoć privatnim zrakoplovima prevozio milijunske pošiljke kokaina i hvalio se poznanstvima s državnicima, sada će napokon odslužiti svoju 13-godišnju zatvorsku kaznu.