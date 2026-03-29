Zvali ga 'Starcem', a utjehu je tražio u bordelima Pariza: Bez njega nema Hitlera, Staljina...
Bio je opsjednut urednošću: volio je voziti bicikl i fanatično ga čistiti, a pušenje je mrzio do te mjere da je svojim suborcima dopuštao pušenje samo u zahodima zapečaćenog vlaka kojim su 1917. putovali za Rusiju
Knjiga Željka Karaule, “Lenjin - crveni diktator” - nadomješta “rupe” u znanju o Lenjinu i revoluciji. Ovaj povjesničar godinama je proučavao Vladimira Iljiča, pa ispisao biografiju svjetske razine. Oslanjajući se na golemi broj referenci, iznio je praktički sve što se o Lenjinu moglo reći, i pozitivno i negativno (Hegel kaže kako je “istina uvijek cjelina”), ali i sve što je zanimljivo - to djelo slika čovjeka od krvi i mesa