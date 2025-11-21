Požar je izbio u petak navečer. Vatrogasci su nam potvrdili kako su na terenu
VIDEO Gori zgrada policije u Kninu: Vatrogasci na terenu
Kninski vatrogasci potvrdili su za 24sata kako je u petak navečer izbio požar na zgradi policijske postaje u Kninu.
- Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati - rekli su nam vatrogasci.
Kako doznajemo prostorija u kojoj je izbio požar u potpunosti je izgorjela.
- Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija - zaključili su vatrogasci. Čitatelj koji je prolazio kod mjesta događaja, kaže nam kako je promet zatvoren.
- Vidio sam da su i policajci i vatrogasci na nogama. Koliko sam čuo gorjela je prostorija gdje je temeljna policija. Promet je tim dijelom grada zatvoren. Policija ga preusmjerava - ispričao je čitatelj.
