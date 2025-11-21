Obavijesti

VIDEO Gori zgrada policije u Kninu: Vatrogasci na terenu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Požar je izbio u petak navečer. Vatrogasci su nam potvrdili kako su na terenu

Kninski vatrogasci potvrdili su za 24sata kako je u petak navečer izbio požar na zgradi policijske postaje u Kninu.

- Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati - rekli su nam vatrogasci. 

Požar u policijskoj postaji u Kninu 00:19
Požar u policijskoj postaji u Kninu | Video: Čitatelj 24sata

Kako doznajemo prostorija u kojoj je izbio požar u potpunosti je izgorjela. 

- Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija - zaključili su vatrogasci. Čitatelj koji je prolazio kod mjesta događaja, kaže nam kako je promet zatvoren.

NOVI DETALJI ISTRAGE Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova
Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova

- Vidio sam da su i policajci i vatrogasci na nogama. Koliko sam čuo gorjela je prostorija gdje je temeljna policija. Promet je tim dijelom grada zatvoren. Policija ga preusmjerava - ispričao je čitatelj. 

