VIDEO Gori zgrada policije u Kninu: Vatrogasci na terenu

Kninski vatrogasci potvrdili su za 24sata kako je u petak navečer izbio požar na zgradi policijske postaje u Kninu.

- Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati - rekli su nam vatrogasci.

Kako doznajemo prostorija u kojoj je izbio požar u potpunosti je izgorjela.

- Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija - zaključili su vatrogasci. Čitatelj koji je prolazio kod mjesta događaja, kaže nam kako je promet zatvoren.

- Vidio sam da su i policajci i vatrogasci na nogama. Koliko sam čuo gorjela je prostorija gdje je temeljna policija. Promet je tim dijelom grada zatvoren. Policija ga preusmjerava - ispričao je čitatelj.