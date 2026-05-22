VIDEO Grmoja žestoko opleo po pravosuđu: 'Treba ga do razoriti do temelja i graditi ispočetka...'

Osijek: Press konferencija Nikole Grmoje | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja izajvio je u petak kako je zadatak hrvatskog pravosuđa poslati poruku da neće biti nikakve tolerancije za korupciju, a posebno ne za teška kaznena djela ubojstva, kao što je to bio slučaj u Drnišu

Na konferenciji za novinare održanoj na Trgu slobode u Osijeku Grmoja je rekao da svjedočimo prebacivanju odgovornosti gdje ministar pravosuđa optužuje suce, suci optužuju ministarstvo, a nitko ne želi preuzeti odgovornost.  Ustvrdio je kako je Most prvi tražio izmjene kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna kazna zatvora, a sada ministar Damir Habijan taj prijedlog prihvaća, no ne smije se stati na tome.

"Od sada ću kao predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe svaki svoj govor u Hrvatskom saboru završavati riječima: 'Smatram da hrvatsko pravosuđe treba do temelja razoriti i iznova graditi'", najavio je Grmoja.

Press konferencija Nikole Grmoje | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Komentirajući ubojstvo 19-ogodišnjeg mladića u Drnišuk, Grmoja je ocijenio neprimjerenim da prije toga dvije i pol godine nije sazvano ročište niti se pogledao predmet koji se tiče ubojice.

"Definitivno tu imamo odgovornost pravosuđa, odgovornost sudaca koji su uključeni u to, predsjednika suda, odgovornost policije, državnog odvjetništva ali i države", poručio je Grmoja.

Osijek: Press konferencija Nikole Grmoje | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nažalost, morala se dogoditi tragedija da odgovorni shvate da nešto treba napraviti. "Izgubili smo jednog mladića da bi oni rekli - sada moramo nešto korijenito promijeniti", dodao je.

 Grmoja je također izvijestio da je za predsjednika Gradske organizacije Mosta u Osijeku izabran Viktor Škaro, dok je za predsjednika Osječko-baranjske županijske organizacije Mosta izabran Josip Skočibušić.

