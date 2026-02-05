Obavijesti

otkrivena u Indoneziji

VIDEO Guinness potvrdio: Ovo je najduža zmija na svijetu, duga 7 metara, a teška 96 kg

Piše HINA,
VIDEO Guinness potvrdio: Ovo je najduža zmija na svijetu, duga 7 metara, a teška 96 kg
Foto: Facebook/Guinness World Records

Ova ogromna zmija, nazvana Ibu Baron, izmjerena je 18. siječnja 2026. kada je utvrđeno da je duga 7,22 metra i teška 96,5 kg

 Ženka mrežastog pitona (Malayopython reticulatus) otkrivena u regiji Maros na indonezijskom otoku Sulawesi krajem 2025. službeno je potvrđena kao najduža zmija ikad izmjerena u divljini, prema Guinness World Records.

Ova ogromna zmija, nazvana Ibu Baron, izmjerena je 18. siječnja 2026. kada je utvrđeno da je duga 7,22 metra i teška 96,5 kg.

Smatra se da bi njezina stvarna dužina, da su joj mišići potpuno opušteni, mogla prelaziti 7,9 metara.

Ibu Baron sada je na skrbi lokalnog zaštitnika Budi Parvanta. 

Otkriće je izazvalo veliku pažnju, ne samo zbog njezine veličine, već i zbog važnosti očuvanja vrste.

Tim koji je sudjelovao u dokumentiranju zmije nada se da će to otkriće doprinijeti podizanju svijesti o prijetnjama s kojima se suočavaju ove životinje i potaknuti veće napore na njihovoj zaštiti.

Mrežasti pitoni su poznati kao najduže zmije na svijetu.

Ta vrsta, iako nije otrovna, može biti vrlo opasna zbog svoje izuzetne snage, sposobne da zgnječi i uguši svoju žrtvu.

Zbog krčenja šuma i smanjenja plijena kao što su divlje svinje, ove zmije se sve više mogu sresti u ljudskim naseljima.

Osim toga, goleme pitone često ciljaju ilegalni trgovci egzotičnim ljubimcima, što predstavlja dodatnu prijetnju.

