U SMJERU LIPOVCA
VIDEO Gužve kod Rugvice na A3. HAK: Radovi su, kolona je 2 km
Čitanje članka: < 1 min
Na autocesti A3 između Otoka Svibovskog i Rugvice u smjeru Lipovca otežan je promet i stvorila se kolona duga oko dva kilometra u petak oko 11 sati. Gužva je posljedica saniranja prometne nesreće do koje je došlo u četvrtak. Naime, u četvrtak se tamo dogodila prometna nesreća. Kamionu je pukla guma, prevrnuo se, a iz njega se rasuo sav teret.
Kako nam javljaju čitatelji, ograde su skršene, a sada saniraju posljedice te prometne nesreće.
- Kolona vozila zbog radova na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Rugvica (47+500 km) u smjeru Lipovca duga je oko 2 km, vozi se jednim trakom - piše HAK.
