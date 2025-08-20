Obavijesti

PRONAŠLI SMO JUNAČINU

VIDEO Heroj koji je izvukao mladića iz gorućeg auta za 24sata: 'Bio je blizu smrti'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
9
Foto: 24sata

U zagrebačkom naselju Špansko u utorak iza ponoći auto je sletio s ceste, zabio se u drvo i zapalio. Pronašli smo heroja koji je u zadnji čas, prije nego je auto eksplodirao, izvukao vozača i spasio mu život

Sve se dogodilo jako brzo. Kao u Tarantinovom filmu. Cap cap i eksplodirao je auto, ispričao nam je Eugen Likso (26) hrabri mladić koji je u utorak nešto prije ponoći iz gorućeg automobila na zagrebačkom Španskom izvukao vozača.

Pogledajte video

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na Zagrebačkoj aveniji 01:52
Prometna nesreća na Zagrebačkoj aveniji | Video: čitatelj/24sata

'Dijelilo ga je 10 sekundi do smrti'

- Sjedili smo na klupici, društvo i ja. Ostali smo duže pola sata nakon skejtanja da se još malo podružimo. Dobro da smo ostali. Gledali smo kako auto sa Zagrebačke juri prema nama. Prvo je udario u bankinu koja ga je lansirala na stablo. Zaustavio se nekih 10ak metara od stabla. Počeo je gorjeti, dijelovi automobila bili su posvuda. Nešto u meni mi je reklo da se zaletim i da mu pomognem - ispričao je.

Foto: 24sata

Hrabri Eugen u roku 10 sekundi već je izvlačio vozača. Nije ni sekunde dvojio treba li to napraviti ili ne. 

- Dijelilo ga je 10 sekundi od smrti. On je već na pola otvorio vrata, ali nije mogao sam izaći. Ja sam ga krenuo vući prema van, a on mi je rekao da stanem jer ga bole leđa. Rekao sam mu “auto će eksplodirati, moram te izvući”.

Foto: 24sata

Bio je dvaput veći od mene

Bio je dvaput veći od mene. Nije bilo lagano. Taj tren kada sam ga izvukao dogodila se eksplozija. Bila je užasno glasna, a meni je bilo samo važno da sam ga spasio - priznao je.

U pomoć su mu priskočili i građani koji su se okupili kada su čuli udarac.

- Nisam ni trenutka razmišljao da to ne napravim. Puno puta sam se u životu susreo sa smrću, ovo mi je bila sasvim normalna reakcija. Ja sam isto jednom umalo poginuo u autu, u prometnoj. Znam kako je to. Jednostavno sam to morao napraviti. Tek sam ujutro javio svojima, da ne brinu i da znaju što sam napravio. Ponosni su. Prijatelji znaju da sam “lud” pa ih nije začudilo da sam upravo ja bio taj koji sam spasio čovjeka - rekao je.

