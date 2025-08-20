U zagrebačkom naselju Špansko u utorak iza ponoći auto je sletio s ceste, zabio se u drvo i zapalio. Pronašli smo heroja koji je u zadnji čas, prije nego je auto eksplodirao, izvukao vozača i spasio mu život
VIDEO Heroj koji je izvukao mladića iz gorućeg auta za 24sata: 'Bio je blizu smrti'
Sve se dogodilo jako brzo. Kao u Tarantinovom filmu. Cap cap i eksplodirao je auto, ispričao nam je Eugen Likso (26) hrabri mladić koji je u utorak nešto prije ponoći iz gorućeg automobila na zagrebačkom Španskom izvukao vozača.
'Dijelilo ga je 10 sekundi do smrti'
- Sjedili smo na klupici, društvo i ja. Ostali smo duže pola sata nakon skejtanja da se još malo podružimo. Dobro da smo ostali. Gledali smo kako auto sa Zagrebačke juri prema nama. Prvo je udario u bankinu koja ga je lansirala na stablo. Zaustavio se nekih 10ak metara od stabla. Počeo je gorjeti, dijelovi automobila bili su posvuda. Nešto u meni mi je reklo da se zaletim i da mu pomognem - ispričao je.
Hrabri Eugen u roku 10 sekundi već je izvlačio vozača. Nije ni sekunde dvojio treba li to napraviti ili ne.
- Dijelilo ga je 10 sekundi od smrti. On je već na pola otvorio vrata, ali nije mogao sam izaći. Ja sam ga krenuo vući prema van, a on mi je rekao da stanem jer ga bole leđa. Rekao sam mu “auto će eksplodirati, moram te izvući”.
Bio je dvaput veći od mene
Bio je dvaput veći od mene. Nije bilo lagano. Taj tren kada sam ga izvukao dogodila se eksplozija. Bila je užasno glasna, a meni je bilo samo važno da sam ga spasio - priznao je.
U pomoć su mu priskočili i građani koji su se okupili kada su čuli udarac.
- Nisam ni trenutka razmišljao da to ne napravim. Puno puta sam se u životu susreo sa smrću, ovo mi je bila sasvim normalna reakcija. Ja sam isto jednom umalo poginuo u autu, u prometnoj. Znam kako je to. Jednostavno sam to morao napraviti. Tek sam ujutro javio svojima, da ne brinu i da znaju što sam napravio. Ponosni su. Prijatelji znaju da sam “lud” pa ih nije začudilo da sam upravo ja bio taj koji sam spasio čovjeka - rekao je.
