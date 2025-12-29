VIDEO Heroj s plaže Bondi: 'Htio sam samo zaustaviti ubijanje nevinih. Žao mi je poginulih!'

Ahmed al Ahmed, sirijsko-australski vlasnik trgovine kojeg svijet slavi kao heroja nakon što se goloruk suprotstavio jednom od napadača u smrtonosnom terorističkom napadu na plaži Bondi u Sydneyu, prvi je put javno progovorio o stravičnom događaju. U ekskluzivnom intervjuu za američki CBS, oporavljajući se od višestrukih prostrijelnih rana, skromno je izjavio kako nije brinuo za vlastiti život, već je njegova jedina misija bila spasiti što više nevinih ljudi. Njegova hrabrost odjeknula je diljem svijeta kao simbol otpora u lice zla.

Stravičan antisemitski napad na proslavi Hanuke

Podsjetimo, 14. prosinca u sydneyskom Archer Parku na poznatoj plaži Bondi dogodio se najgori masovni napad u Australiji od 1996. godine. Dvojica naoružanih napadača, kasnije identificirani kao otac i sin Sajid (50) i Naveed Akram (24), otvorili su vatru na više od tisuću ljudi okupljenih na proslavi židovskog blagdana Hanuke. U krvavom pohodu ubijeno je petnaest osoba, uključujući desetogodišnju djevojčicu, a deseci su ranjeni.

Australske vlasti napad su okarakterizirale kao ciljani antisemitski teroristički čin povezan s ISIS-om. Stariji napadač, Sajid Akram, ubijen je u okršaju s policijom na mjestu događaja, dok je njegov sin Naveed uhićen i suočava se s 59 točaka optužnice, uključujući i onu za terorizam.

'Moja duša je tražila od mene da to učinim'

Snimka nadzorne kamere koja je obišla svijet prikazuje trenutak koji je spriječio još veću tragediju. Ahmed al Ahmed (43) iskače iza parkiranog automobila i bez oklijevanja se baca na leđa jednom od napadača, obarajući ga na tlo. U dramatičnom hrvanju uspio mu je oteti oružje, no pritom je i sam teško ranjen. U intervjuu je detaljno opisao što mu je u tim trenucima prolazilo kroz glavu.

​- Moj cilj je bio samo uzeti mu pištolj i spriječiti ga da oduzme ljudski život, da ne ubija nevine ljude - rekao je al Ahmed za CBS News. ​

- Znam da sam mnoge spasio, ali žao mi je zbog onih koji su izgubili život.

​- Skočio sam mu na leđa, udario ga. Držao sam ga desnom rukom i počeo mu govoriti da baci oružje, da prestane s tim što radi. Sve se dogodilo jako brzo. Emotivno, osjetio sam neku snagu u tijelu, u mozgu... Nisam želio gledati kako ubijaju ljude preda mnom, nisam htio čuti pucnjeve, gledati ljude kako vrište i mole za pomoć. Moja duša je tražila od mene da to učinim - ispričao je al Ahmed, koji je pogođen s četiri metka u rame i još se oporavlja u bolnici.

Svijet slavi heroja, prikupljeno više od 1,5 milijuna eura

Njegov nesebični čin izazvao je val divljenja diljem svijeta. Pokrenuta je GoFundMe kampanja za pomoć njemu i njegovoj obitelji, u kojoj je više od 40 tisuća ljudi doniralo preko 2,5 milijuna australskih dolara (oko 1,5 milijuna eura). Među donatorima su se našla i poznata imena poput komičarke Amy Schumer i milijardera Billa Ackmana.

Australski premijer Anthony Albanese najavio je kako će vlada uspostaviti posebno odlikovanje za građane koji su, poput Ahmeda, pokazali iznimnu hrabrost "suočeni s najgorim zlom". Albanese je al Ahmeda nazvao istinskim herojem čija je hrabrost inspiracija za sve Australce.