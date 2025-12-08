VIDEO Horor na Tenerifima! Valovi povukli troje ljudi sa stijena u smrt, ima i ozlijeđenih

Troje ljudi poginulo je na Tenerifima nakon što su ih ogromni valovi povukli u more sa stijena na popularnoj turističkoj lokaciji. Unatoč službenim upozorenjima o opasnim uvjetima uz obalu, tragedija se dogodila u nedjelju poslijepodne u području Los Gigantesa, na južnoj obali otoka.

Vlada Kanarskih otoka prethodno je izdala upozorenje o opasnim obalnim pojavama zbog visokih valova koji se izdižu uz stijene i prirodne bazene, gdje se često zadržavaju neoprezni posjetitelji. No, mnogi ta upozorenja, čini se, nisu shvatili dovoljno ozbiljno.

Oko 16 sati Koordinacijski centar za hitne slučajeve zaprimio je dojavu da je nekoliko osoba palo u vodu nakon što ih je more zahvatilo tijekom jakog vala. Spasilačke službe brzo su stigle na teren i započele potragu i izvlačenje unesrećenih.

Nažalost, tri osobe izgubile su život, 35-godišnji muškarac, 55-godišnja žena te muškarac čija dob nije potvrđena. Još dvoje ljudi ozlijeđeno je, ali su se uspjeli spasiti. Jedna žena prevezena je u bolnicu helikopterom nakon reanimacije, dok je druga zadobila teže ozljede od udaraca o stijene i pomoć joj je pružena na licu mjesta.

Pomorska spasilačka služba obišla je područje tragedije kako bi provjerila ima li dodatnih žrtava, no nije zaprimljena nijedna prijava o nestalim osobama.

Ovaj nesretni događaj dolazi točno mjesec dana nakon slične tragedije, 8. studenog troje ljudi utopilo se na Kanarskim otocima nakon što ih je more povuklo zbog iznimno visokih valova.

Glavna uprava za hitne slučajeve ponovno upozorava stanovnike i turiste da se drže dalje od opasnih obalnih zona tijekom visokih valova. Unatoč apelima i predupozorenjima, mnogi se i dalje oglušuju, riskirajući život na mjestima gdje more zna biti neumoljivo.