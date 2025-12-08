Obavijesti

News

Komentari 0
ignorirali upozorenja

VIDEO Horor na Tenerifima! Valovi povukli troje ljudi sa stijena u smrt, ima i ozlijeđenih

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Horor na Tenerifima! Valovi povukli troje ljudi sa stijena u smrt, ima i ozlijeđenih
Foto: X

Pomorska spasilačka služba obišla je područje tragedije kako bi provjerila ima li dodatnih žrtava, no nije zaprimljena nijedna prijava o nestalim osobama

Troje ljudi poginulo je na Tenerifima nakon što su ih ogromni valovi povukli u more sa stijena na popularnoj turističkoj lokaciji. Unatoč službenim upozorenjima o opasnim uvjetima uz obalu, tragedija se dogodila u nedjelju poslijepodne u području Los Gigantesa, na južnoj obali otoka.

Vlada Kanarskih otoka prethodno je izdala upozorenje o opasnim obalnim pojavama zbog visokih valova koji se izdižu uz stijene i prirodne bazene, gdje se često zadržavaju neoprezni posjetitelji. No, mnogi ta upozorenja, čini se, nisu shvatili dovoljno ozbiljno.

Oko 16 sati Koordinacijski centar za hitne slučajeve zaprimio je dojavu da je nekoliko osoba palo u vodu nakon što ih je more zahvatilo tijekom jakog vala. Spasilačke službe brzo su stigle na teren i započele potragu i izvlačenje unesrećenih.

Nažalost, tri osobe izgubile su život, 35-godišnji muškarac, 55-godišnja žena te muškarac čija dob nije potvrđena. Još dvoje ljudi ozlijeđeno je, ali su se uspjeli spasiti. Jedna žena prevezena je u bolnicu helikopterom nakon reanimacije, dok je druga zadobila teže ozljede od udaraca o stijene i pomoć joj je pružena na licu mjesta.

VOZILO SE ZABILO U STUP Tragedija u Zagrebu: Muškarcu pozlilo u vožnji. Preminuo je...
Tragedija u Zagrebu: Muškarcu pozlilo u vožnji. Preminuo je...

Pomorska spasilačka služba obišla je područje tragedije kako bi provjerila ima li dodatnih žrtava, no nije zaprimljena nijedna prijava o nestalim osobama.

Ovaj nesretni događaj dolazi točno mjesec dana nakon slične tragedije, 8. studenog troje ljudi utopilo se na Kanarskim otocima nakon što ih je more povuklo zbog iznimno visokih valova.

Glavna uprava za hitne slučajeve ponovno upozorava stanovnike i turiste da se drže dalje od opasnih obalnih zona tijekom visokih valova. Unatoč apelima i predupozorenjima, mnogi se i dalje oglušuju, riskirajući život na mjestima gdje more zna biti neumoljivo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025