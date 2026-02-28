VIDEO Hrvatica u Dubaiju: Cijeli dan sam zatvorena u stanu. Ne znamo što slijedi. Oprezna sam

Više naših čitatelja javilo nam se iz Dubaija na koji je Iran lansirao rakete, za sad kako kažu, vlasti nisu zasad dale šire upute za ponašanje, već samo da ostanu u zatvorenim prostorima i da ne idu blizu prozora u slučaju eksplozije.

Pokretanje videa... 01:04 Hrvatica u Dubaiju: Cijeli dan sam zatvorena u stanu. Ne znamo što slijedi. Oprezna sam | Video: 24sata

- Ja osobno ne paničarim, ali nije nam svejedno. Vidite kako rakete lete iznad vas, a niste sigurni da li će koja pasti. Ima ljudi koji u panici autima bježe iz Dubaija - govori nam čitatelj koji je u Emiratima na odmoru. Poslao nam je snimke iz poznatog Dubai malla.

Druga čitateljica tamo živi već nekoliko godina.

- Cijeli dan sam zatvorena u stanu i oprezna sam. Ne znam što slijedi niti koliko će trajati. Srećom imam hrane - govori nam.

Podsjetimo, Izrael i SAD su napali Iran u subotu ujutro, a Iran je odmah uzvratio udarac. Napadnute su američke baze, a kasnije je Iran napao i Ujedinjene Arapske Emirate. Društvenim mrežama šire se snimke napada.

Prema navodima, Iran je ispalio rakete prema ciljevima u Zaljevu, a dio napada bio je usmjeren i prema Abu Dhabiju. U napadima su aktivirani sustavi protuzračne obrane, no ostaci presretnutih projektila pali su na naseljena područja. Zabilježena je i najmanje jedna smrtna žrtva.

Dubai International Airport, najprometniji aerodrom na svijetu, u obustavio je sav zračni promet. Zatvaranje je provedeno iz sigurnosnih razloga, a putnicima je poručeno da ne dolaze na aerodrom i da prate obavijesti aviokompanija. Osim njega letove je obustavio i Al Maktoum International Airport. Zbog pogoršanja sigurnosne situacije, zatvorene su i druge zračne luke u regiji, a više država privremeno je zatvorilo svoj zračni prostor.

Posljedica su brojna otkazivanja i preusmjeravanja letova, što je izazvalo velike poremećaje u međunarodnom zračnom prometu.

