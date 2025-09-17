Na vježbi su prisutni predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH
RAFALEI, DRONOVI...
VIDEO Hrvatska vojska otkrila svu moć na poligonu blizu Slunja: Stigli Milanović i Anušić
Na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' u tijeku je vježba Borbena moć 25. Riječ je o najvećoj združenoj vojnoj vježbi u zadnjih sedam godina.
Na vježbi su prisutni predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH.
Na vojnom poligonu prikazana je moć vojske kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novih borbenih sustava. Tamo su Rafalei, Bayraktari, Patrije, dronovi...
