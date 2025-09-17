Obavijesti

RAFALEI, DRONOVI...

VIDEO Hrvatska vojska otkrila svu moć na poligonu blizu Slunja: Stigli Milanović i Anušić

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Na vježbi su prisutni predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH

Na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' u tijeku je vježba Borbena moć 25. Riječ je o najvećoj združenoj vojnoj vježbi u zadnjih sedam godina.

Na vojnom poligonu prikazana je moć vojske kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novih borbenih sustava. Tamo su Rafalei, Bayraktari, Patrije, dronovi...

