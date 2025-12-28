VIDEO I dalje gori kod Zadra: 'Tri požara spojila su se u jedan'

Veliki gusti dim vidi se iz Nina, rekli su nam čitatelji koji su poslali snimke požara kod Zadra. Podsjetimo, kako smo ranije objavili, u nedjelju predvečer buknuo je požar između Poljica i Vrsi.

Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.

- Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje - rekao nam je zapovjednik Luka Predovan.

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio nam je kako je i on došao na teren.

- Tri požara spojila su se u jedan veliki požar na livadi. Gasimo, pokušavamo staviti pod kontrolu - rekao nam je Rudić.

Čitatelji također kažu kako gori niska šuma velike površine.

- Gusti dim prekrio je jedan dio ceste, otežano se vozi, na terenu su i vatrogasci i policija - rekli su nam čitatelji.