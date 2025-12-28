Županijski vatrogasni zapovjednik rekao nam je kako je i on stigao na teren. 'Pokušavamo požar staviti pod kontrolu', poručio je...
VIDEO I dalje gori kod Zadra: 'Tri požara spojila su se u jedan'
Veliki gusti dim vidi se iz Nina, rekli su nam čitatelji koji su poslali snimke požara kod Zadra. Podsjetimo, kako smo ranije objavili, u nedjelju predvečer buknuo je požar između Poljica i Vrsi.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.
- Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje - rekao nam je zapovjednik Luka Predovan.
Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio nam je kako je i on došao na teren.
- Tri požara spojila su se u jedan veliki požar na livadi. Gasimo, pokušavamo staviti pod kontrolu - rekao nam je Rudić.
Čitatelji također kažu kako gori niska šuma velike površine.
- Gusti dim prekrio je jedan dio ceste, otežano se vozi, na terenu su i vatrogasci i policija - rekli su nam čitatelji.