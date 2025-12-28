Obavijesti

BITKA S BUKTINJOM

VIDEO I dalje gori kod Zadra: 'Tri požara spojila su se u jedan'

Županijski vatrogasni zapovjednik rekao nam je kako je i on stigao na teren. 'Pokušavamo požar staviti pod kontrolu', poručio je...

Veliki gusti dim vidi se iz Nina, rekli su nam čitatelji koji su poslali snimke požara kod Zadra.  Podsjetimo, kako smo ranije objavili, u nedjelju predvečer buknuo je požar između Poljica i Vrsi. 

Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi. 

- Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje - rekao nam je zapovjednik Luka Predovan.

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio nam je kako je i on došao na teren. 

- Tri požara spojila su se u jedan veliki požar na livadi. Gasimo, pokušavamo staviti pod kontrolu - rekao nam je Rudić. 

Čitatelji također kažu kako gori niska šuma velike površine. 

- Gusti dim prekrio je jedan dio ceste, otežano se vozi, na terenu su i vatrogasci i policija - rekli su nam čitatelji.

