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RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Iran izveo masivan napad na Amerikance u Iraku

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Iran izveo masivan napad na Amerikance u Iraku
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Iranska revolucionarna garda  upozorila je civile koji žive u blizini američkih vojnih baza na Bliskom istoku da se drže najmanje 500 metara podalje

Deseci dronova pogodili su američke objekte u Međunarodnoj zračnoj luci Erbil u Iraku u, kako se tvrdi, najvećem napadu na američke položaje ondje od početka sukoba.

Zračna luka u Erbilu (u autonomnoj regiji Irački Kurdistan) jedna je od ključnih strateških baza za Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku. Američkim snagama i međunarodnoj koaliciji prvenstveno služi kao glavno logističko i operativno središte za operaciju Inherent Resolve, usmjerenu na suzbijanje djelovanja Islamske države u Iraku i susjednoj Siriji.

Iranska revolucionarna garda  upozorila je civile koji žive u blizini američkih vojnih baza na Bliskom istoku da se drže najmanje 500 metara podalje.

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji stoji da se civili moraju udaljiti od mjesta na kojima se "skriva" američko vojno osoblje kako bi "bili sigurni".

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Iz IRGC-a tvrde da su američki vojnici u "strahu od iranske vatre" napustili vojne baze i premjestili se u "zgrade u gradovima". 

Veleposlanstvo SAD-a u Jeruzalemu izdalo je sigurnosno upozorenje u kojem upozorava Amerikance u Izraelu na "mogućnost nepredviđene eskalacije".

 - Zbog povećanih napetosti na Bliskom istoku, sigurnosno okruženje ostaje složeno uz mogućnost nepredviđene eskalacije. Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebali bi biti oprezni i pojačati budnost te biti spremni na otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima. Neke zrakoplovne tvrtke u regiji odgodile su nastavak ranijih rasporeda letova, dok su druge otkazale pojedine linije - objavilo je veleposlanstvo.

ESKALACIJA RATA Trump: Razmišljam o napadu na Iran kakav nikada nije viđen
Trump: Razmišljam o napadu na Iran kakav nikada nije viđen

Donald Trump je ranije rekao kako razmišlja o udaru na Iran kakav do sada nije viđen. Prijeti Iranu i Hutima nakon što su su jemenski borci pogodili dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, proširivši rat na još jedan od ključnih svjetskih pomorskih pravaca, nakon što je Teheran ranije blokirao Hormuški tjesnac.

Svijet sa strepnjom gleda na širenje sukoba pogotovo ako bi Huti po naredbi Irana zatvorili Bab el-Mandab. Usred napetosti u Hormuškom tjesnacu, Bab el-Mandeb služi kao alternativni pravac za izvoz saudijske nafte i dizela prema Europi.

Umjesto prolaska kroz Crveno more i Sueski kanal, brodarske kompanije bile bi primorane usmjeravati brodove da plove skroz oko cijele Afrike. Zbog dulje rute znatno bi narasle potrošnja goriva i trošak osiguranja brodova, što bi drastično poskupilo transport kontejnera s robom. 

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