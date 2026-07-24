VIDEO Iran izveo masivan napad na Amerikance u Iraku

Deseci dronova pogodili su američke objekte u Međunarodnoj zračnoj luci Erbil u Iraku u, kako se tvrdi, najvećem napadu na američke položaje ondje od početka sukoba.

Zračna luka u Erbilu (u autonomnoj regiji Irački Kurdistan) jedna je od ključnih strateških baza za Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku. Američkim snagama i međunarodnoj koaliciji prvenstveno služi kao glavno logističko i operativno središte za operaciju Inherent Resolve, usmjerenu na suzbijanje djelovanja Islamske države u Iraku i susjednoj Siriji.

🇮🇶 Drone attack on Erbil earlier: Video shows initial impact, interceptions, and coalition jets airborne.



Fire was detected on Erbil International Airport runway/taxiway, likely grass only.



Erbil Airport is a critical hub that also supports U.S. and coalition operations in… pic.twitter.com/wLgzEnctIM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

Iranska revolucionarna garda upozorila je civile koji žive u blizini američkih vojnih baza na Bliskom istoku da se drže najmanje 500 metara podalje.

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji stoji da se civili moraju udaljiti od mjesta na kojima se "skriva" američko vojno osoblje kako bi "bili sigurni".

Iz IRGC-a tvrde da su američki vojnici u "strahu od iranske vatre" napustili vojne baze i premjestili se u "zgrade u gradovima".

Veleposlanstvo SAD-a u Jeruzalemu izdalo je sigurnosno upozorenje u kojem upozorava Amerikance u Izraelu na "mogućnost nepredviđene eskalacije".

- Zbog povećanih napetosti na Bliskom istoku, sigurnosno okruženje ostaje složeno uz mogućnost nepredviđene eskalacije. Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebali bi biti oprezni i pojačati budnost te biti spremni na otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima. Neke zrakoplovne tvrtke u regiji odgodile su nastavak ranijih rasporeda letova, dok su druge otkazale pojedine linije - objavilo je veleposlanstvo.

Donald Trump je ranije rekao kako razmišlja o udaru na Iran kakav do sada nije viđen. Prijeti Iranu i Hutima nakon što su su jemenski borci pogodili dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, proširivši rat na još jedan od ključnih svjetskih pomorskih pravaca, nakon što je Teheran ranije blokirao Hormuški tjesnac.

Svijet sa strepnjom gleda na širenje sukoba pogotovo ako bi Huti po naredbi Irana zatvorili Bab el-Mandab. Usred napetosti u Hormuškom tjesnacu, Bab el-Mandeb služi kao alternativni pravac za izvoz saudijske nafte i dizela prema Europi.

Umjesto prolaska kroz Crveno more i Sueski kanal, brodarske kompanije bile bi primorane usmjeravati brodove da plove skroz oko cijele Afrike. Zbog dulje rute znatno bi narasle potrošnja goriva i trošak osiguranja brodova, što bi drastično poskupilo transport kontejnera s robom.