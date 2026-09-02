VIDEO Iran krenuo u osvetu, raketirali su američke baze: 'Ubili ste ljude na vjenčanju...'

Iran je u noći na srijedu izveo niz napada na američke vojne ciljeve u regiji, nakon što su američke snage ponovno napale Iran. Teheran je lansirao balističke rakete prema američkoj bazi u jordanskoj Akabi, dok su eksplozije i protuzračna obrana zabilježeni i u Kuvajtu i Bahreinu. Prema iranskoj poluslužbenoj agenciji Tasnim, Iran je ispalio baraž balističkih projektila prema američkoj bazi marinaca u Akabi. Napad je uslijedio kao odgovor na američki udar na Sirik na jugu Irana, prenosi BBC.

Jordanske oružane snage objavile su da su presrele 13 balističkih projektila. Deset ih je uništeno, dok su tri pala u udaljena područja Prema prvim informacijama, u napadu na Jordan nije bilo poginulih ni ozlijeđenih.

🚨 🇮🇷 A U.S. attack on a wedding ceremony in Sirik, in southern Iran’s Hormozgan province, killed four people, including a child, the provincial Red Crescent’s managing director said, according to Tasnim. The province’s deputy governor for security earlier reported 50 wounded.… pic.twitter.com/eoHMkD2jJA — Drop Site (@DropSiteNews) September 1, 2026

Jordanske vlasti ranije su upozorile stanovnike pokrajina Akaba i Mafrak na mogućnost pada krhotina. Upozorenje je kasnije ukinuto.

Poginuli na svadbenoj proslavi

Istodobno stižu dramatične informacije iz Irana. Iranski Crveni polumjesec objavio je da su u američkom raketnom napadu na Sirik poginule četiri osobe, među kojima i dijete.

Prema njihovim navodima, krhotine projektila pogodile su kuću u kojoj se održavala svadbena proslava. Više od 50 ljudi je ozlijeđeno.

Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) potvrdilo je da su američke snage izvele napade na ciljeve povezane s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Footage shows additional launches by Iran towards US targets in the region.



The second video is filmed from my hometown :)



Surprisingly, the missiles did not trigger sirens. pic.twitter.com/w3LMBfSswL — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) September 1, 2026

Iz Centcoma su poručili da su napadi pokrenuti nakon "nedavnih pokušaja napada" IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.

Američki kapetan Tim Hawkins rekao je da je američka vojska upoznata s izvještajima iranskih medija o napadu u Siriku.

- Američka vojska nikada ne cilja civile, za razliku od IRGC-a - poručio je Hawkins.

Trump upozorio Iran: "Bit će puno gore"

Američki predsjednik Donald Trump ranije je upozorio Teheran da će posljedice biti još teže ako Iran uzvrati na američke napade.

Trump je poručio da će Iran biti pogođen "na puno težoj i višoj razini" ako odluči uzvratiti.

Unatoč upozorenju, Iran je pokrenuo protunapad.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će SAD "požaliti" zbog svojih udara.

Eksplozije i u drugim državama

Napetosti se nisu zaustavile na Iranu i Jordanu. Kuvajtska vojska objavila je da je njezina protuzračna obrana rano u srijedu reagirala na iranske raketne napade.

The U.S. military bombed two Iranian government tankers tonight in retaliation for Iran's attack on two tankers in the Strait of Hormuz - Axios



Trump has reportedly approved the new "tanker for tanker" policy. pic.twitter.com/DpiXMM2HqJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 2, 2026

Iranski državni mediji istodobno su izvijestili o nekoliko eksplozija u Bahreinu nakon napada koje pripisuju Iranu.

U samom Iranu projektili su, prema državnim medijima, pogodili područja Chabahara i Konaraka te zračnu luku u Jiroftu. Eksplozije su se čule i na otoku Qeshm te u Bandar Abbasu.

Sukob ponovno eskalirao

Najnoviji napadi dodatno su zakomplicirali situaciju između Washingtona i Teherana.

Američke i izraelske snage pokrenule su 28. veljače široke napade na Iran, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael, američke vojne baze i savezničke države u Perzijskom zaljevu.

Sukob je pritom praktički zatvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

U lipnju su SAD i Iran potpisali sporazum poznat kao Memorandum o razumijevanju, kojim je trebalo produljiti primirje između dviju država.

No sporazum je istekao, a neprijateljstva su ponovno počela.

Dodatno su se zaoštrili i sukobi oko pomorskog prometa. Iran je napadao brodove za koje tvrdi da su pokušavali proći Hormuškim tjesnacem bez dopuštenja, dok SAD provodi pomorsku blokadu iranskih luka.

IRAN FIRING BACK AT U.S. BASES



Iran has Reportedly LAUNCHED MISSILES from Isfahan towards U.S. Bases via Iran's TASNIM News



Usually Iran waits for the attack to end ot respond, they are RESPONDING mid-attack. pic.twitter.com/H2dAVYlkpj — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 1, 2026

Washington je 24. kolovoza najavio i novu kampanju sankcija čiji je cilj dodatno izolirati Teheran i proširiti sekundarne sankcije na njegove saveznike.

Ipak, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da je Teheran spreman uzvratiti na eventualni povratak SAD-a sporazumu.

Sukob tako ulazi u novu, opasnu fazu, dok se strah od širenja borbi na šire područje Bliskog istoka ponovno povećava.