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NEMA MIRA

SAD ponovno udario na Iran: Trump najavio nove napade, strahuje se od šireg rata

Piše Ivan Jukić,
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SAD ponovno udario na Iran: Trump najavio nove napade, strahuje se od šireg rata
Foto: Stringer
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Američke snage ponovno su izvele napade na iranske ciljeve, a Trump je najavio mogućnost daljnjih vojnih akcija, što izaziva strah od širenja sukoba na Bliskom istoku.

Američke snage ponovno su napale ciljeve Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u Iranu, čime je dodatno eskalirao sukob Washingtona i Teherana. Iz Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) poručili su da su napadi izvedeni nakon pokušaja iranskih snaga da ugroze trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i američke vojnike na Bliskom istoku.

- Danas u 12 sati po istočnoameričkom vremenu američke snage počele su izvoditi napade na ciljeve Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u Iranu - objavio je CENTCOM.

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Novi udari uslijedili su nakon međusobnih napada SAD-a i Irana, prvih izravnih vojnih sukoba dviju država nakon više od mjesec dana. Iran je ranije objavio da je projektilima napao američke položaje u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tvrdeći da je riječ o odgovoru na američki napad na iranske raketne lansere, prenosi CNN.

Washington je istodobno optužio Teheran za pokušaj postavljanja mina u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata.

Trump: „Vidjet ćemo što će se dogoditi“

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će eventualni novi američki vojni potezi biti „vrlo ograničeni“, ali nije isključio nove napade.

- To ne znači da ih nećemo udariti. Vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Trump, ustvrdivši da su iranske vojne sposobnosti teško oslabljene.

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Nova eskalacija već je utjecala na svjetska tržišta. Cijene nafte porasle su gotovo tri posto, dok su vodeći američki burzovni indeksi pali.

Najnoviji napadi predstavljaju i zaokret u američkoj strategiji, koja je posljednjih tjedana bila više usmjerena na gospodarski pritisak i sankcije protiv Irana nego na izravnu vojnu silu.

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