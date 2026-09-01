SAD ponovno udario na Iran: Trump najavio nove napade, strahuje se od šireg rata

Američke snage ponovno su napale ciljeve Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u Iranu, čime je dodatno eskalirao sukob Washingtona i Teherana. Iz Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) poručili su da su napadi izvedeni nakon pokušaja iranskih snaga da ugroze trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i američke vojnike na Bliskom istoku.

- Danas u 12 sati po istočnoameričkom vremenu američke snage počele su izvoditi napade na ciljeve Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u Iranu - objavio je CENTCOM.

Novi udari uslijedili su nakon međusobnih napada SAD-a i Irana, prvih izravnih vojnih sukoba dviju država nakon više od mjesec dana. Iran je ranije objavio da je projektilima napao američke položaje u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tvrdeći da je riječ o odgovoru na američki napad na iranske raketne lansere, prenosi CNN.

Washington je istodobno optužio Teheran za pokušaj postavljanja mina u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata.

Trump: „Vidjet ćemo što će se dogoditi“

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će eventualni novi američki vojni potezi biti „vrlo ograničeni“, ali nije isključio nove napade.

- To ne znači da ih nećemo udariti. Vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Trump, ustvrdivši da su iranske vojne sposobnosti teško oslabljene.

Nova eskalacija već je utjecala na svjetska tržišta. Cijene nafte porasle su gotovo tri posto, dok su vodeći američki burzovni indeksi pali.

Najnoviji napadi predstavljaju i zaokret u američkoj strategiji, koja je posljednjih tjedana bila više usmjerena na gospodarski pritisak i sankcije protiv Irana nego na izravnu vojnu silu.