VIDEO Izgorio auto na A6 kod Bosiljeva, prekinut promet: 'Čekamo preko sat vremena'

Automobil se zapalio između Vrbovskoga i Bosiljeva na autocesti A6 u smjeru Zagreba u ponedjeljak oko 20 sati. Stvara se kolona, a kako nam pričaju čitatelji, čekaju već sat vremena.

- Prekinut je promet na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba, zbog požara na vozilu, kolona je dva kilometra - priopćili su iz Hrvatskog autokluba.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar automobila na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba | Video: 24sata Video

- Pred tunelom Veliki Gložac čekamo jako dugo, ni ne vidimo što se događa, ali čuli smo da se zapalio auto - kaže jedan čitatelj, dok drugi dodaje da se požar u jednom trenutku ponovno razbuktao.