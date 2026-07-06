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VIDEO Izgorio auto na A6 kod Bosiljeva, prekinut promet: 'Čekamo preko sat vremena'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Izgorio auto na A6 kod Bosiljeva, prekinut promet: 'Čekamo preko sat vremena'
Foto: Čitatelj 24sata
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Pred tunelom Veliki Gložac čekamo jako dugo, ni ne vidimo što se događa, ali čuli smo da se zapalio auto - kaže jedan čitatelj

Automobil se zapalio između Vrbovskoga i Bosiljeva na autocesti A6 u smjeru Zagreba u ponedjeljak oko 20 sati. Stvara se kolona, a kako nam pričaju čitatelji, čekaju već sat vremena. 

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- Prekinut je promet na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba, zbog požara na vozilu, kolona je dva kilometra - priopćili su iz Hrvatskog autokluba.

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Požar automobila na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba VIDEO
Požar automobila na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba | Video: 24sata Video

- Pred tunelom Veliki Gložac čekamo jako dugo, ni ne vidimo što se događa, ali čuli smo da se zapalio auto - kaže jedan čitatelj, dok drugi dodaje da se požar u jednom trenutku ponovno razbuktao.

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